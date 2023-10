I migliori paradisi economici per i senior espatriati in Europa

Sono in molti a sognare di godersi la propria pensione in un luogo affascinante che sia non solo bellissimo ma anche economicamente vantaggioso secondo un recente studio di ExpressVPN. E’ per questo che, ai giorni nostri, stiamo osservando un esodo vero e proprio di persone in pensione che decidono di trasferirsi in Europa per conoscere tutti i suoi segreti storici e assaggiare l’esperienza gastronomica locale pagando poco.

Se anche tu stai pensando di cambiare la tua vita e goderti in santa pace gli anni della tua pensione viaggiando, l’Europa ti sta aspettando. Nell’articolo di oggi ti presenteremo quali sono le città economiche che vale la pena conoscere e quali sono le principali attrazioni da non perdersi.

1. Portogallo: il paese più economico dell’Europa del sud

Per i senior espatriati, il destino più amato è sicuramente il Portogallo, un bellissimo paese che consente di vivere una vita piena di agi spendendo pochissimo. Chi ha deciso di dare un’opportunità al Portogallo può godere del suo clima mite e le sue affascinanti città costiere dalla bellezza naturale che stupisce tutti i giorni.

Ma non è di certo finita qui perché l’ospitalità della popolazione locale è una delle attrazioni più importanti del Portogallo che incentiva i pensionati stranieri offrendo vantaggi fiscali interessanti. Stiamo facendo riferimento al programma Residenza non abituale che consente di godere di una tassazione ridotta ed esenzioni fiscali allettanti.

2. Spagna: il mix perfetto di cultura e relax

Un’alternativa al Portogallo per i pensionati stranieri è la splendida Spagna, terra del sole e del buon cibo. Con il suo mix affascinante di storia e di esperienza gastronomica invidiabile, è la mecca preferita di molti signori che vogliono vivere al massimo gli anni della pensione.

A essere molto gettonate sono la Costa del Sol o la Costa Blanca dove ci si può lasciare cullare dalle bellezze naturali e dal clima mediterraneo che fa molto bene alla salute. Ma non finisce qui perché ciò che rende attrattiva la Spagna è il suo costo di vita relativamente basso se comparato a quello di altri paesi europei.

Inoltre, a incentivare a molti è il suo servizio sanitario pubblico di qualità a cui tutti possono accedere, perfino i residenti stranieri.

3. Malta: una piccola isola dai vantaggi interessanti

Portogallo e Spagna non ti hanno convinto del tutto? Allora siamo sicuri che a conquistarti sarà Malta, una piccola isola localizzata nel mezzo del Mar Mediterraneo che ha accolto a braccia aperte a molti senior espatriati pronti a vivere una nuova avventura.

A farla da padrona in quest’isola è il caldo e il suo clima soleggiato durante tutto l’anno caratteristico delle zone costiere. Le sue spiagge poco affollate e il suo mare cristallino hanno lasciato senza parole alle orde di signori pensionati che amano rilassarsi facendo una nuotata rinvigorente in mare o prendendo il sole.

In ogni caso, ciò che veramente rende Malta il destino finale ideale per i senior espatriati è il suo costo della vita basso e il sistema fiscale favorevole che aiuta i residenti stranieri. La cosa importante da sapere è che la lingua ufficiale dell’isola di Malta è l’inglese per cui, per godersi a pieno il soggiorno è bene parlare un poco in questa lingua. Tuttavia, se così non fosse, non dovrai preoccuparti più di tanto perché la popolazione sarà pronta a darti una mano.

4. Grecia: il posto ideale per fare un tuffo nel passato

Se sei un amante della storia, il paese perfetto per te è Grecia, un paese dal passato storico-culturale così ricco che non ti annoierai mai. Atenei, templi e tanto altro ancora ti stanno aspettando insieme alle spiagge paradisiache della Grecia che rimarranno sempre nel cuore di chi le vive. Infatti, ciò che rende così interessante questo paese è il suo mix di storia carica di tradizioni e la bellezza mozzafiato della sua natura che riempie il cuore e la mente di chi vive le esperienze locali.

Anche il basso costo della vita è un attrattivo della Grecia che approfitta della situazione per attrarre i senior pensionati offrendo un programma di agevolazione fiscale per i residenti stranieri.

5. Cipro

L’ultimo paese del nostro TOP 5 di paesi ideali per i senior pensionati è Cipro. Questa bellissima e affascinante isola offre ai nuovi residenti stranieri un clima mediterraneo spettacolare tutto l’anno e una cultura millenaria tutta da scoprire. Storia, architettura e reperti archeologici ti aspettano se sei un appassionato di storia.

In ogni caso le attrazioni di Cipro non finiscono qui. Chi ama passeggiare, potrà godersi spettacolari camminate nelle ben note spiagge rinomate per la loro bellezza e pulizia.

Detto questo, comunque, dobbiamo sottolineare che il fattore di attrazione più importante di Cipro per i pensionati di tutto il mondo è il suo programma di agevolazione fiscale e il costo di vita generale molto basso.