I figli degli operai che lavorano in Fincantieri hanno difficoltà a essere inseriti nelle scuole di Sestri Ponente

Genova. “In una situazione di crescente industrializzazione e incremento della popolazione scolastica nei quartieri genovesi, in particolare nell’area di Sestri Ponente, il problema dell’inserimento scolastico dei figli dei lavoratori e delle lavoratrici di Fincantieri è diventato una questione urgente e critica”. La denuncia arriva da Linea Condivisa e dalla lista Rossoverde.

“In questo contesto, è essenziale coinvolgere Fincantieri e le istituzioni per trovare soluzioni adeguate e restituire dignità al territorio”, dicono Gianni Pastorino e Sara Tassara.

“Le famiglie dei lavoratori hanno il diritto di avere istituti scolastici nel proprio quartiere, ma al momento, molte di esse stanno affrontando enormi difficoltà nel trovare posti disponibili nelle scuole del quartiere – dice Gianni Pastorino, Capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa – Questo ha comportato notevoli sacrifici lavorativi, come cambi di turno e riduzioni d’orario, e ha creato disagi per centinaia di bambini e bambine e delle loro famiglie”.

“Abbiamo richiesto urgentemente la convocazione della Commissione III, con l’audizione di diverse parti interessate, tra cui rappresentanti sindacali dei settori Funzione Pubblica e Scuola, dirigenti scolastici, FIOM/CGIL Genova, e la Direzione Scolastica Regionale della Liguria. Data la rilevanza della questione e la necessità di ottenere risposte nel corso dell’anno scolastico in corso, questa richiesta assume un carattere di estrema urgenza”, aggiunge.

“Sestri vedrà nei prossimi cinque anni un incremento della popolazione di 5000 persone stimate, tra operai e famiglie – aggiunge Sara Tassara, Consigliera Rossoverde del Municipio Medio Ponente – Permane una grande difficoltà di integrazione a partire dall’inserimento scolastico, per cui troppi elementi irrisolti restano in carico alle scuole, agli insegnanti, ai volontari e ai cittadini, con il risultato di avere molti oneri e nessun onore”.