Hashish, cocaina e 1.500 euro nascosti negli slip: arrestato 16enne

Genova. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in strada con droga e oltre 1.500 euro in contanti nascosti negli slip.

Il controllo è scattato intorno alle 15.30 in piazza Pallavicini da parte degli agenti del commissariato di Cornigliano. Davanti a loro, il sedicenne si è subito mostrato agitato e nervoso, e alla richiesta di mostrare quello che aveva in tasca ha tirato fuori due involucri contenenti hashish, circa 140 grammi.

Portato in questura, è stato perquisito e i poliziotti hanno trovato i contanti – 1.540 euro – e 15 grammi di cocaina, nascosti come detto negli slip. Il ragazzo, senza documenti e irregolare sul territorio, è stato quindi trasferito nel centro di accoglienza per minori di via Frugoni.