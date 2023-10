Gronda, Sanna (PD): “Toti mette in dubbio la realizzazione della Gronda e non sa se i lavori partiranno. Dica come stanno realmente le cose”

Genova. “Toti mette in dubbio la realizzazione della Gronda dimostrando che sull’opera non è stato fatto nessun passo avanti e non sa se si farà. Cosa vuol dire quando afferma: ‘la gronda speriamo che passa: il percorso è complesso, l’investimento e alto…’? A dicembre dello scorso anno il Ministro Salvini ha inaugurato il lotto zero in pompa magna, a favore di telecamere ha parlato di partenza dei lavori, per poi qualche mese dopo dire che ‘il progetto è datato e va aggiornato’. Toti mette addirittura in dubbio la sicurezza del finanziamento da parte del governo perché ‘è alto’ e si augura che i lavori partano in primavera. Ma in tutti questi mesi il presidente della Regione cosa ha fatto?”.

Torna all’attacco il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo le dichiarazioni rilasciate da Toti nei giorni scorsi sulla Gronda durante l’evento L’alfabeto del futuro.

“Ha parlato con il governo – che fra l’altro ha come sottosegretario al Ministero delle infrastrutture il leghista Rixi, ex assessore della Giunta Toti – e ha sostenuto l’importanza di questa infrastruttura per la Liguria sollecitando a rivedere progetto e avviare i lavori? Visti i dubbi e gli interrogativi sembrerebbe proprio di no. La Giunta e il governo diano ai liguri un piano definito, senza aggiungere tempo al tempo e facciano sapere chiaramente la realtà dei fatti: se quest’opera sarà finanziata e realizzata e in che tempi. Basta con questo teatrino”.

“Presenterò un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere alla Giunta a che punto è il progetto e in che modo e se si sta attivando affinché i lavori vengano portati a termine senza ulteriori temporeggiamenti e indugi”, conclude Sanna