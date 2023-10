Gronda di Genova, M5s: “Non abbiamo mai cambiato idea”

Genova. “Chi pensa di screditare il MoVimento 5 Stelle diffondendo notizie false sulla sua posizione in merito alla Gronda, si metta l’animo in pace: il nostro parere è lo stesso di sempre, non abbiamo mai cambiato idea e l’abbiamo dimostrato quando siamo stati al governo del paese”.

Così, i portavoce del M5S, in una nota congiunta, Mirko Carissimo, capogruppo M5S Municipio V Val Polcevera, Marco Briganti, commissario esterno M5S Val Polcevera, Fabio Ceraudo, capogruppo comunale M5S Genova, Stefano Giordano, coordinatore Provinciale M5S, Luca Pirondini, senatore M5S e Roberto Traversi, deputato M5S.

Che poi ricordano: “Da sempre segnaliamo le molteplici criticità ambientali ed economiche del progetto originario tanto caro alle destre (e non solo) di questo paese. Le ricordiamo, per dovere di cronaca. Dal punto di vista dell’ambiente, lo scavo (il più grande d’Europa) avverrebbe all’interno di una montagna con accertata e significativa presenza di asbesto (vale a dire amianto). Per quanto riguarda i costi, oltre all’esborso monstre del progetto delle origini, quelli “stimati” sono già lievitati enormemente a causa dell’incremento dei prezzi dei materiali e dell’energia. Il progetto Aspi, poi, è talmente superato da risultare anacronistico rispetto alle condizioni di traffico attuali e, soprattutto, future”.

“Ribadiamo – concludono i portavoce – che il MoVimento 5 Stelle è a favore solamente del raddoppio della A7, sebbene sia propenso a valutare, con il supporto di tecnici competenti, altri progetti che siano realmente migliorativi e compatibili con il territorio”.