Grande successo per la festa multi sportiva al Forte Begato

Genova. Decine e decine fra bambini e ragazzi, ma anche molti adulti, hanno partecipato domenica all’evento multi sportivo outdoor organizzato a Forte Begato dal CSI in collaborazione con la FIE, Federazione Italiana Escursionismo.

“Altum ai Forti” aveva l’obbiettivo di riproporre, in questo luogo incantevole, un mix di alcune delle attività che dal 2019 si svolgono nell’omonimo sito di S. Desiderio.

“Il Forte Begato è una struttura bellissima, che molti genovesi forse neppure conoscono, abbiamo volentieri contribuito ad animarla. Non è solo una questione di sport in natura, che è da tempo un po’ il nostro ‘pane’ quotidiano – dice Enrico Carmagnani, presidente CSI Genova – ma il valore aggiunto è che si svolge in una location davvero particolare. In collaborazione con società affiliate abbiamo organizzato prove e mini lezioni di mountain bike, tiro con l’arco, fitness e trekking guidato”.

Cristina Mura, operatrice certificata CSI, si è occupata del fitness e soprattutto di una breve escursione sul intorno al forte, molto gradita da bambini e genitori, con il cane Rose, simpaticissima mascotte del gruppo.

Forte Begato da nove anni è gestito con grande passione da una quarantina di volontari di Alfa Group Genova di Protezione Civile che mantengono il verde e consentono l’apertura tutto l’anno nei giorni festivi e, tranne nei mesi invernali, anche il sabato.

“Ho visto con grande piacere la partecipazione entusiastica di tante famiglie e giovani- sottolinea Emanuele Roccatagliata, consigliere regionale FIE- e questo è importantissimo per noi che privilegiamo da sempre la componente sociale dell’escursionismo. Questi luoghi devono essere sempre più accessibili a tutti, chi fa trekking, mountain bike, ed il progetto dell’adeguamento di un percorso pedonale con partenza dalla stazione di Manin del trenino di Casella va proprio, ad esempio, in questo senso: un progetto che è indipendente da quello, molto più ambizioso e complesso, del recupero e valorizzazione del sistema delle fortificazioni che fanno da corona alla città”.

Gli organizzatori

“Altum ai forti” è un appuntamento inserito dal Comune di Genova in un ricco calendario di dieci eventi partiti il 24 settembre e che si concluderanno il 3 dicembre.

“Per noi è motivo di grande soddisfazione – conclude Enrico Carmagnani – l’invito da parte del Comune attraverso la Federazione italiana escursionismo: si tratta di un bel riconoscimento per l’impegno che mettiamo in queste iniziative e per ii risultati che abbiamo ottenuto”.