Giro d’Italia 2024 a Genova, adesso è ufficiale: la quinta tappa partirà da Quarto dei Mille

Genova. Partirà da Genova la quinta tappa del giro d’Italia 2024. Lo aveva annunciato Genova24 nelle scorse settimane e oggi è arrivata l’ufficialità da parte dell’organizzazione che questo tardo pomeriggio ha presentato il tracciato e le particolarità che caratterizzeranno la prossima edizione della gara ciclistica. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 maggio.

Il “km 0” è stato fissato a Quarto dei Mille così come avvenuto nel 2011, ma allora non fu un’occasione di festa: la corsa infatti era appena stata funestata, il giorno prima, dalla morte del ciclista belga Wouter Weylandt a causa di una caduta nella discesa del Passo del Bacco, a 20 chilometri dalla conclusione della terza tappa. Quel giorno fu quindi vissuto “in sordina”, lasciando spazio al dolore. Ed ora, per la sua 107esima edizione, il Giro d’Italia ripartirà da lì, per regalare a Quarto, luogo di partenza della spedizione garibaldina, la festa che allora fu impossibile vivere.

Prima della partenza ufficiale, però, verrà effettuato un trasferimento dal centro città, tra piazza della Vittoria e piazza De Ferrari (circa 6 chilometri), il gruppo costeggerà il lungomare di corso Italia e poi arriverà a Quarto per lo start. Una volta partiti, i ciclisti percorreranno l’Aurelia fino al Bracco e da lì andranno in direzione La Spezia fino a raggiungere Lucca dopo circa 210 chilometri.

La Genova-Lucca non sarà l’unica tappa ligure del Giro. Il giorno di approdare nel capoluogo, infatti, la corsa entrerà nel territorio regionale dalla Valbormida, partendo da Acqui Terme: il percorso toccherà inizialmente Cairo Montenotte, Millesimo e Calizzano, da lì gli atleti affronteranno la salita del Melogno e passeranno per Pian dei Corsi per poi imboccare la strada per Bormida in direzione Carcare. Superato il bivio per il Passo Bresca il gruppo arriverà a Mallare, prima di dirigersi verso Altare, attraversare l’Arco del Forte e scendere a Savona sulla Sp29 del Colle di Cadibona con arrivo ad Andora. In totale 187 chilometri.

A Savona ci sarà un percorso interno alla città, fino a raggiungere via Paleocapa e la Torretta. A quel punto i corridori si dirigeranno verso Andora, percorrendo la via Aurelia.

“L’obiettivo – spiega Enzo Grenno, anche quest’anno riferimento di Rcs per l’organizzazione del Giro d’Italia in Liguria – è quello di toccare il maggior numero possibile di territori della provincia, siamo intorno a 35-36 Comuni sui 69 totali, un numero decisamente notevole per un’unica tappa. La carovana transiterà anche in località dove in pochi avrebbero pensato di far passare il Giro”.

Ma non solo, il passaggio della corsa sarà un’ottima occasione per promuovere il territorio: “Tutto il percorso costiero verrà trasmesso integralmente in mondovisione e, poiché in quel periodo gli stabilimenti balneari saranno già attrezzati (diventando così attrattivi per le riprese dall’alto), sarà un grande spot per la Riviera”, sottolinea Grenno che da dicembre 2021 ha spinto affinché la corsa tornasse nel savonese, allora era stata inviata a Rcs una lettera firmata da ben 23 Comuni di tutta la provincia. E ora finalmente il savonese potrà di nuovo ospitare la competizione.

Una notizia che segna anche una “pace definitiva” tra il territorio e Rcs, dopo le polemiche legate alla Milano-Sanremo. Nel 2020, infatti, i sindaci si opposero al passaggio della Classicissima previsto quell’anno l’8 agosto: un periodo già piuttosto delicato per la viabilità della Riviera che quindi non poteva permettersi di interdire al traffico l’Aurelia. Senza contare che si era in piena pandemia e c’era molta preoccupazione per possibili assembramenti di spettatori lungo il tracciato. Quell’anno quindi gli organizzatori (il gruppo Rizzoli e Rsc) furono costretti a modificare il percorso escludendo il savonese.

I dettagli sui percorsi all’interno di Savona e Genova verranno definiti tra ottobre e novembre: alla fine di questo mese verranno effettuate le prime verifiche e organizzati i tavoli tecnici tra i referenti Rcs e le amministrazioni comunali; intorno a metà novembre, ci saranno i controlli degli ispettori di percorso e a fine mese (salvo imprevisti successivi) sarà delineato il tracciato definitivo.