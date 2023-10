Giove e Saturno superstar: all’Osservatorio del Righi la Notte dei giganti

Genova. Venerdì 6 ottobre all’osservatorio del Righi c’è la Notte dei Giganti, una serata dedicata a Giove e Saturno.

Vi sono due turni di visita fra cui è possibile scegliere: il primo con inizio alle 21.30 e il secondo con inizio alle ore 22.30 per l’osservazione dei pianeti giganti del nostro Sistema Solare.

La Notte dei Giganti è un’iniziativa dell’Unione Astrofili Italiani (www.uai.it) di cui l’Osservatorio Astronomico del Righi è delegazione territoriale.

La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su due diverse attività. Animazione al planetario: un viaggio nel Sistema Solare alla scoperta dei pianeti; osservazione degli astri: in caso di condizioni meteo favorevoli l’osservazione al telescopio dei pianeti Giove e Saturno avverrà in cupola per gruppi ristretti (max 14 persone per volta). In caso di meteo nuvoloso o pioggia l’osservazione verrà sostituita da una chiacchierata sul funzionamento dei telescopio.Il pubblico prenotato seguirà queste due attività in gruppi da 14 persone l’uno per una durata complessiva di circa 60 minuti.

Le attività, della durata di circa 30 minuti l’una, sono prenotabili in blocco tramite la piattaforma Eventbrite.

Dato che le attività sono due, complessivamente la capienza sarà di 28 persone per ogni turno, divise in due gruppi da 14 persone che svolgeranno le attività in parallelo. Ciascun gruppo effettuerà le attività con una sequenza diversa, non essendo fra loro collegate da un ordine propedeutico preciso.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno: collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche, registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, prenotare i posti desiderati (adulti e bambini) nel turno prescelto, pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal e presentarsi in Osservatorio circa 10 minuti prima del turno prescelto.

Per evitare assembramenti questa sarà l’unica modalità possibile per le aperture pubbliche. Il contributo richiesto è identico a quello del pacchetto completo pre-Covid (10 euro per gli adulti, 8 euro per i bimbi da 0 a 12 anni) maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono 2 ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle 19.30 per il turno con inizio alle 21.30 e alle 20.30 per il turno con inizio alle 22.30