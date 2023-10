Giornata di traffico intenso sulle autostrade liguri: fino a 5km di coda tra Spotorno e Finale

Liguria. Altra giornata di traffico intenso e rallentamenti sulle autostrade liguri.

Sul tratto di A10 di competenza di Autofiori, da questa mattina si registra una coda di 5 chilometri tra Spotorno e Finale in direzione Francia causa lavori. E sempre i cantieri hanno creato fin da stamattina rallentamenti tra Finale e Pietra, sempre verso ponente.

Sulla corsia opposta, coda di un chilometro tra Borghetto e Pietra verso Genova, sempre causa lavori. Un altro chilometro di coda si registra tra Albenga e Borghetto, sempre causa lavori in corso.

In A6 Torino-Savona rallentamenti di un chilometro tra Millesimo e Altare in direzione Savona causa lavori.

Più a levante, sulla A10 nel tratto di competenza di Autostrade per l’Italia, coda di 3 chilometri tra Arenzano e il bivio A10/A26 per lavori. Altra coda di 5 chilometri tra Genova Pegli e il bivio A10/A26 sempre per lavori.