Ghost Tour e dj set a Matteotti per festeggiare Halloween: tutti i divieti e le prescrizioni

Genova. Scatta il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro o metallici all’esterno dei locali e dei dehor nel corso del dj set organizzato dal Comune in piazza Matteotti in occasione del Ghost Tour di martedì 31 ottobre.

Lo ha stabilito il sindaco Marco Bucci, in accordo con gli assessori al Commercio e alla Sicurezza, Paola Bordilli e Sergio Gambino, con una specifica ordinanza che detta le regole per una serata che porterà in centro storico centinaia di persone per la festa di Halloween.

Nell’ordinanza si stabilisce che per ragioni di sicurezza, e alla luce del previsto afflusso di persone, sono vietati “la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico e in area privata”, la detenzione di spray urticanti e, appunto, la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro o di metallo all’esterno di bar, ristoranti e locali. Sarà consentito tenere e consumare esclusivamente bevande contenute in bottiglie e contenitori di plastica o di cartone, senza il tappo.

“Occorre adottare nell’area in cui si terrà il suddetto evento misure idonee a contrastare fenomeni che pregiudichino la salvaguardia della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, a tutela dei cittadini, poiché sussistono le ragioni di contingibilità ed urgenza”, si legge nell’ordinanza. A vigilare sul rispetto delle norme sarà la Polizia Locale, che la sera del 31 ottobre pattuglierà i vicoli per garantire la sicurezza e, in caso di violazione dell’ordinanza, farà scattare sanzioni da 100 a 500 euro.

Il Ghost Tour quest’anno prende il via a partire dalle 20 in piazza Matteotti, per dipanarsi nei meandri dei vicoli a caccia di tradizioni e leggende genovesi. I divieti scattano a partire dalle 21, e restano in vigore sino alla mezzanotte. A chiudere l’evento sarà appunto il dj set affidato a Roby Rocca, che avrà il palco allestito a Matteotti.