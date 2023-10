GenovaJeans, ecco i negozi vincitori del concorso per le vetrine “Blu di Genova”

Genova. Ecco i vincitori del contest Blu di Genova nell’ambito di GenovaJeans. Al concorso, organizzato per GenovaJeans da Camera di Commercio e Comune di Genova in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, hanno partecipato 85 negozi di tutta Genova, che si sono cimentati nell’interpretare i temi portanti della manifestazione dedicata alla storica tela blu di Genova: sostenibilità, riuso, riciclo.

Quattro negozi hanno ricevuto menzioni speciali dalla giuria: Cartoleria Non solo Scuola per la creatività, Solinda Pelle per la sostenibilità, Pescetto per l’eleganza e Gioielleria Natoli per l’estetica.

Questa la classifica finale:

Primo classificato: Tipinifini, piazza Colombo 18 R

Secondo classificato: Cacciola fiori dal 1919, corso Buenos Aires 142B/R

Terzo Classificato: Oliva abbigliamento, via P. Anfossi 118R

Menzioni speciali:

Cartoleria Non solo Scuola, via G. Oberdan 146R

Solinda Pelle, piazza Campetto 15 R

Pescetto Junior, via di Scurreria 8R

Gioielleria Natoli, via XX settembre 137R

La giuria era formata da Anna Orlando, GenovaJeans, Anna Galleano, Camera di Commercio, Daniele Pallavicini, Ascom Confcommercio e Francesca Recine, Confesercenti.

La premiazione è avvenuta ieri sera nell’ambito della serata conclusiva di Genova Jeans, organizzata da Cna Genova alla Biblioteca universitaria.