GenovaJeans 2023, svelati i numeri: “Costi per un milione di euro e 24mila partecipanti”

Genova. Un milione di euro per poco più di 24mila visitatori, compresi i partecipanti agli eventi online. Sono questi, in estrema sintesi, i numeri dell’ultima edizione di GenovaJeans rivelati oggi in una commissione consiliare congiunta a Palazzo Tursi a tre settimane dalla chiusura della manifestazione.

Un appuntamento chiesto a gran voce dall’opposizione e in particolare dalle consigliere Cristina Lodi (nel frattempo passata ad Azione) e Francesca Ghio (Lista RossoVerde) per fare luce su costi e risultati dell’evento che già nel 2021, quando andò in scena l’edizione zero, era stato al centro di feroci polemiche e di una doppia inchiesta avviata dalla Procura e dalla Corte dei conti.

“Non una spesa ma un investimento”, uno dei motti ripetuti da Anna Orlando, curatrice generale di GenovaJeans, secondo cui “il progetto è indubitabilmente in crescita e ci dà lo stimolo per continuare a fare meglio”. E infatti nella comunicazione ufficiale si dà già per scontata l’edizione 2024. Vi invito a considerarlo un evento non strettamente legato ai numeri, è un progetto che ha dei valori” perché “mette in relazione i genovesi con realtà nazionali e internazionali, consente di uscire dalla logica mordi e fuggi per guardare alla prospettiva futura. Le ricadute nel breve termine sono poche, quelle nel medio e lungo termine sono tante”.

Ma veniamo ai numeri. Sono esattamente 24.040 le persone coinvolte sommando 11.199 ingressi alle mostre, 3.135 spettatori agli appuntamenti serali, 7.106 visitatori a installazioni e performance, 2.600 partecipanti a talk e conferenze (quasi tutti online). Rilevazioni non supportate da ticket né prenotazioni. Rispetto al 2021, quando i dati ufficiali parlavano di 19.600 visitatori, la crescita è del 22,7%. Ma secondo Anna Orlando non sono cifre esaustive: “Bisogna valutare anche quante persone hanno lavorato, quanti sono stati sensibilizzati sul tema della produzione e del consumo responsabile, quanti genovesi hanno visitato per la prima volta la Via del Jeans e parti del centro storico già rigenerate. Noi con quest’evento entriamo nel nostro futuro”.

Il dettaglio della parte finanziaria lo ha fornito l’assessore al Bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi: “A carico del bilancio dell’ente abbiamo circa 620mila euro, la Compagnia di San Paolo ha dato un contributo di 50mila euro per la mostra ArteJeans, c’è un contributo molto importante ancora in corso di quantificazione da parte di Ice che però aveva dato disponibilità fino a 300mila euro. Il costo complessivo dell’evento è di circa un milione di euro“. Nel 2021, secondo i dati forniti dal Comune lo scorso aprile, la kermesse era costata 860mila euro Iva inclusa, di cui 400mila a carico del Comune.

In particolare, per la parte finanziata dal Comune, si registrano 100mila euro per strategia e coordinamento organizzativo, 140mila euro per la sede della Biblioteca Universitaria, le conferenze e le mostre collettive, 45mila euro per accoglienza e hospitality, 100mila euro per eventi ed edutainment, 60mila euro per gli allestimenti della Via del Jeans e del Jeans Lab, 170mila euro (la voce più onerosa) per comunicazione e promozione nazionale e internazionale.

A proposito di comunicazione, sono state 362.672 le visite al sito da giugno a ottobre e 21.630 quelle durante l’evento, 162 le uscite sulla stampa nazionale ed estera, 266 quelle sulla stampa locale. Sono stati 24 i media internazionali coinvolti. Secondo Orlando, a testimoniare la crescita rispetto al 2021 sono anche altri fattori, come il passaggio da 4 a 9 patrocini, da 2 a 30 aziende internazionali, da 41 a 103 appuntamenti, da 70 a 156 artisti, da 150 a 232 ospiti, da 86 a 161 brand e negozi.

Tra gli auditi è intervenuta anche Manuela Arata, presidente del comitato promotore di GenovaJeans e in origine “madrina” della manifestazione, che ha fornito i numeri del Jeans Lab, “un primo passo importante per far crescere un tessuto imprenditoriale e artigianale che c’era una volta in quegli spazi”: 265 persone ai workshop tra maggio e ottobre e 510 durante l’evento, 700 ore di apertura in sei mesi e 1.200 persone venute a chiedere informazioni.

Sull’edizione 2021 di GenovaJeans erano stati aperti due fascicoli: uno esplorativo della Corte dei conti e uno della Procura per abuso d’ufficio per presunti rendiconti generici e quindi irregolari. “Non ho assolutamente nessuna notizia rispetto all’esito dell’inchiesta – ha chiosato oggi Piciocchi in commissione -. Modestamente ritengo non ci fosse nessun elemento per paventare nessun tipo di illecito, né penale né amministrativo”.