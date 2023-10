Genova torna protagonista in prima serata con la serie tv Blanca 2 tra action, triangoli amorosi e scorci straordinari

Genova. Tanta action, un triangolo amoroso, una decisione difficile che è costretta a prendere e un nuovo personaggio che ci aiuterà a capire qualcosa di più sulla sua famiglia.

Sono alcuni degli ingredienti della prima puntata della serie tv Blanca 2, con una Maria Chiara Giannetta più spumeggiante che mai sempre insieme al suo fido cane guida Linneo. Al centro della puntata, che si chiama non a caso ‘Sotto attacco’ un misterioso attentatore che odia la polizia e fa saltare in aria alcune volanti: vuole confrontarsi solo con Blanca, che nel frattempo è diventata consulente ufficiale del commissariato di San Teodoro.

L’indagine non è cosi scontata e ci saranno conseguenze. In ogni caso, al di là della trama che si svilupperà in questa seconda serie, resta la straordinaria bravura degli attori: dalla Giannetta al genovese Enzo Paci (il commissario Bacigalupo) alla giovane attrice Sara Ciocca nel ruolo della piccola Lucia.

E sullo sfondo i meravigliosi scorci di Genova, dalla scena sul tetto del commissariato con la ruota panoramica illuminata da una superluna agli inseguimenti per i caruggi. Blanca2 torna giovedì prossimo con la seconda puntata. Tutte le puntate precedenti, comprese quelle della prima serie, sono visibili su raiplay.