Genova. È partita ufficialmente giovedì pomeriggio l’edizione 2023 di GenovaJeans: nell’hub della Biblioteca Universitaria, alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, del prefetto di Genova Renato Franceschelli, del curatore generale di GenovaJeans Anna Orlando e del presidente del Comitato Promotore di GenovaJeans, Manuela Arata, la manifestazione dedicata all’iconica tela blu è stata inaugurata, dando il via ai 100 appuntamenti in calendario fino a domenica in 40 location tra la ‘via del jeans’ (via Pré – via del Campo – Fossatello – Banchi) e l’area della Darsena.

Un viaggio circolare alla scoperta di un percorso che porta dall’ideazione alla creazione del jeans, dall’ingrediente al capo finito e viceversa. Presentati sotto forma di esposizione collettive all’interno di location storiche e di valore culturale nel cuore della città, GenovaJeans rappresenta tre dimensioni: i brand heritage, che esplorano storia, evoluzione e best practice di questo capo icona, sono ospitati all’interno della Biblioteca Universitaria e includono Blue Blanket Division, Blue Of A Kind, Diesel, IMIJT35020 By Canova, Incotex Blue Division, Mud Jeans, Pepe Jeans, Roy Roger’s, Stefano Chiassai e Tela Genova.

I nuovi creativi, designer di nuova generazione che hanno adottato innovative strategie di eco design per la creazione di jeans smart, sono invece presenti all’interno dell’Edificio Metelino in zona Darsena e vedono la partecipazione di Andrea Grossi, Gilberto Calzolari, Gimmijeans, Jeanne Friot, Marcello Pipitone with Albiate 1830, Ksenia Schnaider, Patine, Regenesi, The Blue Suit with ROICA™️ by Asahi Kasei e Zerobarracento. La filiera produttiva, composta da aziende icone della catena di fornitura e del valore del jeans, che rappresentano la maggior parte dei passaggi della produzione, è formata da Albiate 1830 – Albini Group, Cadica, Candiani Denim, Circulose®️, Officina39, Pure Denim with Bemberg™️ By Asahi Kasei, Soko Chimica, Tencel™️, Tonello, YKK Italia ed è ospitata all’interno dell’Ex Oratorio di San Tommaso.

Alla Biblioteca Universitaria, hub principale di GenovaJeans, vanno inoltre in scena l’educazione e l’informazione, attraverso i talk che coinvolgono esperti nazionali e internazionali su temi di attualità e interesse: l’innovazione e l’eco-design nel jeans per un consumatore più consapevole, le nuove normative che lanciano sfide alle aziende per il fine vita dei propri prodotti, un focus sulla Carta dei diritti fondamentali degli Oceani partita da Genova ed approdata all’Onu lo scorso settembre fino al futuro del jeans. I temi saranno approfonditi da esperti di riferimento del settore, come: Adriano Goldschmied, considerato il maestro del jeans; Adriana Galijasevic, founder & CEO di Cocircular Lab; Caterina Tonda, RTW Sustainable Development Manager at Kering Material Innovation Lab e Jonathan Celestial Risher, Senior Woman Designer Tommy Jeans e Senior Designer allround per Daily Paper.

Si parte venerdì, dalle 14.45 alle 15.45, con il primo talk sull’innovazione e l’ecodesign nel jeans. La tavola rotonda e le presentazioni delle imprese hanno l’obiettivo di ampliare la conoscenza del consumatore sulle nuove tecnologie e alle best practices sviluppate nella filiera tessile del jeans per una maggiore consapevolezza in fase di acquisto. Ulteriore scopo è rendere il consumatore proattivo nella filiera grazie ai nuovi modelli di mercato sostenibili e circolari in coerenza rispetto ai regolamenti in via di definizione sull’ESPR Ecodesign for sustainabile product (qui il programma completo di tutti i talk e gli incontri, oltre che dell’intera kermesse).