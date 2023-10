Genova Domani diventa comitato e si allarga: “Noi trasversali e indipendenti dai partiti”

Genova. Erano partiti come lista civica “collaterale” a sostegno del bis di Marco Bucci, sono riusciti a piazzare ben due consiglieri a Palazzo Tursi e nelle ultime settimane sono stati al centro di un piccolo caso politico dopo l’esodo degli esponenti Pd in Azione. Oggi la formazione Genova Domani, già attiva come associazione, si è costituita ufficialmente come comitato politico con l’obiettivo di affermarsi su tutto il territorio provinciale. Come dimostra del resto l’ultimo acquisto, la consigliera metropolitana e assessora del Comune di Busalla Laura Repetto.

“Genova Domani è il soggetto politico in cui restiamo, chiudiamo le voci su eventuali passaggi a gruppi diversi”, chiariscono i consiglieri comunali Lorenzo Pasi e Federico Barbieri, che pochi giorni fa avevano riconsegnato la tessera di Azione dopo che Carlo Calenda ha collocato il partito all’opposizione di Toti e Bucci. “Vogliamo avere un’indipendenza e una struttura definita, senza che qualcuno da Roma debba dirci cosa dobbiamo fare e come comportarci – prosegue Pasi -. Se si abbandonano i territori diventa inutile tutto quello che facciamo. Se dipende da un partito romano, questa attività non ci interessa”.

Una svolta che sarebbe arrivata a prescindere dallo strappo con Azione, assicurano gli eletti, visto che l’idea era maturata già nella scorsa primavera. A capo del comitato politico non ci sarà un solo leader ma un direttorio di cinque membri, sul modello rivoluzionario francese. “Non ci interessa identificare un capo ma mettere al centro competenze, valori e civismo”, spiega Barbieri. La presidente dell’associazione resta l’avvocata Barbara Grasso, vicepresidente l’ex presidente del Municipio Medio Levante Francesco Vesco. Tra le new entry c’è anche una mediatrice culturale, Ivonne Torres.

I punti fondanti saranno democrazia, partecipazione e digitale: “Lo scopo – prosegue Barbieri – è la tutela di tutti i cittadini, compresi i più deboli. Non siamo i 5 Stelle, siamo aderenti alla democrazia rappresentativa, ma vogliamo riportare la partecipazione nelle scelte decisionali”.

Fuori discussione il sostegno a Bucci ma, nell’ambito di una collocazione centrista e riformista, alle prossime elezioni nei comuni del Genovesato non si esclude il sostegno a candidati sindaci di aree politiche poste più a sinistra: “Il valore del nostro comitato è orizzontale e trasversale – risponde Barbieri -. Noi rimaniamo aperti al contributo di tutte le persone che fanno politica, che potranno contare su un contenitore metropolitano in cui trovare competenze e il modo di valorizzarle”. Del resto “quando abbiamo formato la lista avevamo persone che arrivavano da M5s, Pd, Lega, Forza Italia e +Europa”.

E l’appuntamento in Liguria del 2025? “Da qui a due anni tutto può cambiare – sorride Pasi -. Certamente guardiamo con serio interesse alle prossime regionali e apprezziamo molto il lavoro che sta facendo la giunta del presidente Toti”.