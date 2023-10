Genova col fiato sospeso si prepara alla nuova allerta, questa sera possibili temporali forti sulla città

Genova. Allerta gialla dalle 17, allerta arancione dalle 20. L’allerta arriva fino alla mezzanotte di oggi ma il definitivo aggiornamento si conoscerà intorno alle 13. Un lunedì di attesa per Genova e la Liguria.

Ma soprattutto per Genova perché, se i vari enti e soggetti previsori non sono totalmente allineati fra loro nell’analisi dei modelli per quanto riguarda l’intensità dei fenomeni, di più lo sono sulla loro localizzazione.

Tutto o quasi succederà tra Voltri e Nervi, quindi su tutto il territorio del capoluogo ligure, si concentreranno questa sera e questa notte le massime precipitazioni. Perché è qui che, come al termine di un canyon ideale legato alla conformazione del Mediterraneo, si concentreranno gli effetti di una netta linea di convergenza.

Una situazione che arriva in seguito a una serie di giravolte delle condizioni meteo. Caldo estivo fino alla prima metà di ottobre, poi una parentesi quasi invernale all’inizio della settimana del 14, lentamente il ritorno di condizioni “tiepide”. Il mare che ancora ha temperature calde per il periodo. Condizioni che hanno portato da tempo i previsori ad avvertire su un autunno di passione per Genova e la Liguria.

Ma vediamo quali sono gli scenari per oggi secondo le fonti autorevoli che si occupano di prevedere il meteo.

Partiamo con il centro meteo idrologico della Regione Liguria, Arpal, l’ente ufficiale e preposto a decidere le allerte. Arpal ha stabilito che l’allerta dalle 20 di questa sera passerà da gialla ad arancione per un’area compresa tra Genova e Capo Mele sulla costa, tra Genova e il monte di Portofino sul levante e sui relativi entroterra (zone B,D,E).

Arpal parla dell’arrivo di una perturbazione con deboli piogge inizialmente sparse dal pomeriggio. In serata le piogge saranno accompagnate da temporali con elevata probabilità di fenomeni forti e organizzati. Non si escludono episodi persistenti, che appaiono al momento probabili sul Genovesato, costa ed entroterra. Attenzione anche ai venti, fino a 50-60 km/h.

I più “preoccupati” dagli sviluppi della linea di convergenza che si sta formando in prossimità di Genova sono i previsori di Limet. Definiscono “insidiosa” la fase prefrontale in preparazione nel pomeriggio con una probabile linea di convergenza in formazione proprio in prossimità di Genova. Tra la notte e domani, martedì, il passaggio del fronte che schioderà la linea di convergenza.

Secondo Limet in mattinata avremo aumento delle nubi con possibili piovaschi. Attenzione dal pomeriggio alla formazione di una linea di convergenza sulla zona di Genova con rovesci forti e persistenti. La zona dove fare attenzione per possibili disagi da allagamenti sarà quella tra il voltrese e Nervi. Dalla tarda serata i rovesci potrebbero trasformarsi definitivamente in un temporale autorigenerante che durerà fino a martedì mattina. Prestare attenzione alle condizioni meteomarine a partire dalla serata.

L’aspetto particolare di questa allerta è che al di là di Genova il resto della Liguria potrebbe quasi non accorgersi del maltempo in atto. Lo pensa anche Gianfranco Saffioti, aka Il Meteorologo Ignorante, che invita a osservare gradualmente nella giornata gli effetti del “ritorno prepotente dello Scirocco a levante e il travaso dell’aria più fresca dai valichi centro occidentali”. Anche “Igno” parla di target tra arenzanese/voltrese e Promontorio di Portofino. Ma secondo il divulgatore c’è “ancora qualche dubbio sull’intensità alluvionale”.

LA PREVENZIONE

In attesa dell’evoluzione della situazione meteo ricordiamo quali sono le disposizioni del Coc, centro operativo comunale.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città. In particolare: all’emanazione dello stato di allerta, tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica, proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati, spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti.

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

All’entrata in vigore dell’allerta, tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali.

Limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città. Non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore. Si invitano i proprietari di locali in zone a rischio e con presenza di dehors a livello strada di adottare tutte le misure di sicurezza del caso.

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. Nel dettaglio saranno impegnate sul territorio 25 squadre di polizia locale e 17 pattuglie di protezione civile.

Le scuole di ogni ordine e grado – pubbliche e private – restano aperte e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni di Emergenza. Sono sospese le uscite didattiche, anche se programmate.

I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

i cantieri e gli scavi in alveo

il Museo di Storia Naturale Doria e la Loggia della Mercanzia

le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

i centri civici Staglieno e Buranello

i sottopassi di: piazza Montano; piazza Massena; piazzale Kennedy/viale Brigate Partigiane; piazza Porticciolo – Pegli e via Borgo Incrociati.

Divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti;

via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Durante lo stato di allerta meteo arancione sono in atto i seguenti provvedimenti per il servizio AMT.

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria è attraverso la stazione ferroviaria.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.