Genoa-Salernitana 1-0: basta Gudmundsson per la vittoria, ma il Grifone fatica nella ripresa

Genova. Il Genoa vince 1-0 sulla Salernitana grazie a un gol di Gudmundsson, ma fatica molto nel secondo tempo. Prima parte di gara con la squadra di Gilardino che avrebbe dovuto segnare almeno tre reti: al terzo minuto in due corner consecutivi, prima è Ochoa a dire di no a un colpo di testa di Dragusin, poi il palo si oppone a un altro colpo di testa di Badelj. Un altro palo, con la deviazione determinante di Ochoa, ha detto di no a Retegui al 17′, con l’italo-argentino che si fa male dopo quel tiro e viene sostituito nella ripresa.

La rete di Gudmunsson al 35′ è manna per Gilardino. L’islandese, pescato perfettamente da una verticalizzazione di Malinovskyi, è rapido a liberarsi per il tiro, un destro rasoterra che infila il pallone nell’angolino lasciando di stucco Ochoa.

Le premesse sembravano ottime per una ripresa sul velluto, invece la partita cambia con l’uscita di Retegui ed Ekuban in attacco. La squadra si abbassa, fatica a tenere palloni alti e Inzaghi prova ad alzare il baricentro inserendo il secondo attaccante. Anche Bani costretto a uscire causa un problema alla caviglia, il difensore era anche stato ammonito e salterà comunque Cagliari perché era in diffida. Non chiudere la partita diventa rischioso e la Salernitana si getta in avanti senza però concretizzare: due clamorose occasioni (una traversa con Mazzocchi e una scivolata al volo di Dia sull’esterno della rete) sono state fermate per fuorigioco.

Sospiro di sollievo per tifosi e squadra dopo i 5 minuti di recupero e tre punti conquistati per rilanciarsi in campionato: ora il Genoa è a quota 11 punti scavalcando momentaneamente Torino e Sassuolo in attesa che scendano in campo domani.

92′ Gilardino concede a Sabelli gli applausi dopo l’ennesimo recupero, dentro Vogliacco

91′ Occasione clamorosa per la Salernitana che sbaglia il pareggio da due passi con Dia in scivolata colpendo la rete esterna, ma l’arbitro fischia il fuorigioco

91′ Ripartenza di Gudmundsson che stavolta è egoista e si fa rubare il pallone dopo un dribbling di troppo

90′ Cinque minuti di recupero

87′ Ancora un corner guadagnato dal Genoa per una respinta di Tchaouna su cross di Martin. Sugli sviluppi parte lo stesso Tchaouna, ma è Gudmundsson a fermarlo, guadagnandosi gli applausi del pubblico

86′ Ammonizione per Ikwuemesi, fallo su Frendrup

85′ Tutto fermo per fuorigioco, ma la Salernitana aveva colpito una traversa con Mazzocchi

82′ Altro corner guadagnato dal Genoa con Pirola che devia un tentativo di Kutlu dopo una bella apertura di Gudmundsson favorita da un taglio di Ekuban. Sugli sviluppi palla a Martin che prova a metterla in mezzo, troppo lunga per tutti

77′ Ultimo cambio per Inzaghi: entra Tchaouna per Cabral

76′ Genoa che riesce a respirare guadagnando un corner. La battuta di Gudmundsson è sul primo palo, Vasquez riceve spalle alla porta e viene un po’ spinto, il messicano fiisce a terra, ma per l’arbitro non c’è nulla

71′ Giallo anche per De Winter, per un fallo su Cabral

70′ Ammonito Gyonbér per un fallo di mano

63′ Doppio cambio nella Salernitana: entrano Ikwuemesi e Legowski per Lovato e Maggiore, la difesa si dispone a 4 e Ikwuemesi va a disporsi in attacco accanto a Dia

61′ Erroraccio di Ekuban che spreca una buona opportunità per i suoi: preferisce una verticalizzazione che però è fuori misura con i due esterni liberissimi

58′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Badelj per Strootman e Malinovskyi per Kutlu

57′ Battuta direttamente in porta di Coulibaly da distanza siderale, la palla rimbalza in area ed è preda di Martinez

54′ Bani non ce la fa, entra De Winter

53′ Gioco fermo per un problema alla caviglia di Bani

46′ Come era prevedibile Retegui viene sostituito da Ekuban, nella Salernitana entrano Sambia e Bohinen per Bradaric e Candreva

Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana, ma il risultato è bugiardo. I rossoblù hanno colpito due pali (Badelj al 3′ di testa su corner, Retegui al 17′ con un tiro deviato dal portiere) e sfiorato il gol in altre due occasioni in cui il numero 13 messicano che difende la porta dei campani è stato protagonista: al 3′ miracoloso su colpo di testa di Dragusin e ancora determinante sul tiro di Sabelli al 44′. Salernitana che tenta di ripartire in contropiede, senza però pungere troppo. Martinez, praticamente inoperoso, si fa trovare pronto sul diagonale di Dia al 34′. Partita comunque spezzettata da parecchi falli (soprattutto degli ospiti) e con le condizioni di Retegui da rivedere: proprio nell’occasione del palo l’italo-argentino è crollato a terra ed è rientrato in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro. A sbloccarla ci ha pensato il solito Gudmundsson, innescato da una geniale verticalizzazione di Malinovskyi, in ombra sino a quel momento nel 3-5-2 di Gilardino. L’islandese supera con facilità un avversario e infila l’angolino alla destra di Ochoa con un rasoterra chiurgico.



45′ Tre minuti di recupero

44′ Altra paratona di Ochoa! Frendrup lascia sfilare il pallone sul lancio dalla sinistra di Martin, arriva Sabelli che tira in porta, ma il portiere messicano è prontissimo alla deviazione

42′ Ammonito Bani per un fallo su Dia, sarà squalificato. Era in diffida

39′ Ammonito Bradaric, che protesta

37′ Ammonito Maggiore per una reazione su Malinovskyi (anche lui ammonito) dopo un fallo su Candreva

35′ Gol del Genoa! Gudmundsson trova l’angolino basso alla destra di Ochoa da fuori area dopo una bella intuizione di Malinovskyi che lo pesca bene, ma l’islandese è bravissimo a liberarsi del diretto avversario con un dribbling e a rubare il tempo al portiere, che non si aspettava un tiro così

34′ Primo tiro in porta della Salernitana: è di Dia, che da posizione defilata tenta un diagonale rasoterra parato da Martinez

32′ Fasi di gioco molto spezzettate, molti falli soprattutto da parte della Salernitana

19′ Sanitari in campo per soccorrere Bani e Coulibaly, che si sono scontrati in modo duro durante un contrasto con rinvio del difensore rossoblù. Si riprende dopo un minuto

17′ Palo di Retegui! L’attaccante scaglia un tiro potentissimo che si stampa sul legno dopo una leggera deviazione. Sul pallone vagante si avventa Badelj che però non è preciso: rasoterra fuori. L’italo-argentino resta a terra dolorante, stadio col fiato sospeso. Rientra in campo con una fasciatura all’altro ginocchio, il sinistro

16′ Contropiede della Salernitata scaturito da una maglia trattenuta in modo evidente su Martin, l’arbitro non fischia, la Salernitana arriva in area di rigore, ma alla fine viene fischiato fallo a Cabral

3′ Incredibile doppia occasione per il Genoa! Prima Ochoa compie un miracolo sul colpo di testa di Dragusin sul cross di Gudmundsson dall’angolo. Nel corner successivo Badelj in una sorta di no look sul primo palo colpisce il legno opposto con un colpo di testa che aveva superato il portiere

3′ Ancora un corner per il Genoa per la deviazione di Dia

2′ Cross dalla tre quarti di Martin, Gyomber di testa si rifugia in angolo

1′ Partiti. Palla al Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Retegui torna titolare, Strootman parte dalla panchina. Gilardino sceglie Malinovskyi dal primo minuto per Genoa-Salernitana, partita che potrebbe rappresentare il rilancio in classifica per i rossoblù dopo le sconfitte brucianti, soprattutto per le decisioni arbitrali, con Milan e Atalanta. Grifone a 8 punti al pari del Verona, Salernitana ferma a 4 e al penultimo posto.

In tribuna è presente stasera Ramon Turone. L’ex capitano del Genoa, 11 gol in 110 partite ufficiali dal 1968 al ’72, poi dirigente del settore giovanile e team manager della prima squadra, è stato invitato dal club nel giorno del suo 75° compleanno.

Genoa: Martinez, Dragusin, Bani (54′ De Winter), Vasquez, Sabelli (92′ Vogliacco), Frendrup, Badelj (58′ Strootman), Malinovskyi (58′ Kutlu), Martin, Albert, Retegui (46′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Matturro, Puscas, Fini, Haps, Galdames.

Salernitana: Ochoa, Pirola, Lovato (63′ Ikwuemesi), Gyombèr, Mazzocchi, Maggiore (63′ Legowski), Coulibaly, Bradaric (46′ Sambia), Candreva (46′ Bohinen), Cabral (77′ Tchaouna), Dia.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Fiorillo, Costil, Daniliuc, Martegani, Botheim, Stewart, Kastanos, Bronn.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: Malinovskyi, Bani (G), Bradaric, Bohinen, Ikwuemesi (S)

Spettatori: 27,777 abbonati, 3127 paganti di cui 603 ospiti