Genoa. Retegui osservato speciale in vista del Milan: ginocchio da valutare

Genova. Ad Udine aveva rimediato una botta al ginocchio e Gilardino lo aveva fatto notare in conferenza stampa. Solo esclusi problemi gravi, ma la presenza di Mateo Retegui contro il Milan non è certa. Così come non è da dare per scontato il suo forfait.

I rossoblù oggi non si sono allenati e da domani si inizierà a valutare le condizioni dell’italoargentino, monitorate giorno dopo giorno per provare a recuperarlo in vista di una sfida difficile e molto sentita.

Tre gol e un assist nelle prime sette giornate di campionato, più la doppietta al Modena realizzata in Coppa Italia. Riuscirà a prendersi il suo solito posto nell’attacco genoano al fianco di Gudmundson?