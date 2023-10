Genova. Dopo 87 minuti di difficoltà di entrambe le squadre a trovare il tiro in porta, Genoa-Milan riserva le maggiori emozioni nel finale che neanche una sceneggiatura cinematografica avrebbe potuto ideare. Il Genoa vede sfumare un punto prezioso dopo che Maignan ha negato con una grande parata il gol del vantaggio al Genoa, toccando con la mano di richiamo il pallone su un tiro di Dragusin deviato da Reijnders al 76′. La squadra di Pioli passa grazie a un gol di Pulisic che col sinistro beffa Martinez dal centro dell’area, pescato da un cross di Musah. Lungo consulto del var per un tocco di mano che alla fine non viene sanzionato. Il Milan in quel momento era alla seconda occasione da rete dopo quella di Leao di testa disinnescata da un grande Martinez al 65′. Un tempo regolamentare in cui gli sbocchi erano difficili da trovare e in cui il Genoa ha sofferto l’assenza di una punta come Retegui, affidando al solo Gudmundsson il reparto. Il Milan, partito con una formazione in turnover, nella ripresa ha inserito appunto Leao e Giroud, con quest’ultimo protagonista nel concitato recupero in qualità di portiere. Perché al 96′ il portiere rossonero viene espulso con le sostituzioni già terminate da Pioli, a causa di un fallaccio su Ekuban fuori area. Nella punizione che ne scaturisce il Genoa è sfortunatissimo perché la palla battuta da Gudmundsson viene deviata dalla barriera sulla traversa. Non è finita: Martinez, spintosi in avanti per cercare il pareggio, compie un fallo da ammonizione e viene espulso anche lui per doppio giallo. Fischio finale e applausi dello stadio alla squadra.



105′ Uscita decisiva di Giroud su un pallone che in area avrebbe potuto fare molto male

103′ Espulso anche Martinez, reo di un fallo da cartellino giallo. Il Genoa fa uscire De Winter ed entra Leali

102′ La punizione viene battuta da Gudmundsson, una deviazione fa sbattere la palla sulla traversa. Incredibile

101′ Giallo per Tomori, proteste

guarda tutte le foto 8



Genoa-Milan, le immagini della partita

97′ Maignan viene espulso, il Milan non ha più cambi, in porta va Giroud

96′ Gioco fermo con Maignan ed Ekuban a terra dopo uno scontro violento, grandi proteste perché l’arbitro ferma il gioco solo dopo che il portiere sembra non in grado di continuare. Piccinini chiamato dal var va a vedere l’azione

92′ Nel Milan esce Jovic per Bartesaghi

90′ Sette minuti di recupero

90′ Esce Haps entra Puscas

87′ Milan in vantaggio, Pulisic riceve in area da un cross dalla destra di Musah e col sinistro insacca alle spalle di Martinez, dopo che Vasquez ha tentato invano un anticipo. L’arbitro viene chiamato dal var per un sospetto tocco di braccio. Dopo un lungo consulto il gol viene convalidato

86′ Ammonito Martinez per perdita di tempo

82′ Leao supera De Winter, palla indietro per Reijnders che spara alto da fuori area

76′ Parata incredibile di Maignan che con la mano di richiamo toglie la palla dall’angolino alla sua destra dopo una deviazione determinante di Rejnders su tiro di Dragusin

69′ Ammonito De Winter, reo di una vistosa trattenuta

67′ Doppio cambio anche nel Genoa: fuori Sabelli per Ekuban e Malinovskyi per Kutlu. Gilardino prova a dare più sostanza all’attacco. Arretrato Haps sulla linea difensiva

66′ Doppio cambio nel Milan: escono Florenzi per Calabria e Adli per Giroud

65′ Occasione Milan: cross dalla destra di Florenzi, colpo di testa di Leao deviato con un grande riflesso da Martinez. Il portiere resta a terra dopo l’intervento

62′ Ammonizione per Adli, che atterra Haps quando ormai era stato superato

62′ Cross dalla destra di Sabelli dopo un’azione da sinistra a destra partita da uno slalom di Frendrup. In area però non c’è nessuno pronto

57′ Ancora un tiro da fuori area di Florenzi al volo, dopo una respinta della difesa rossoblù su un tentativo di Reijnders innescato da Leao. Palla fuori

48′ Fallo al limite corto dell’area di Musah su Vasquez, che viene ammonito. Sulla battuta di Gudmundsson palla destro dove Thorsby colpisce un avversario nel calciare

46′ Si riparte con palla al Genoa e un doppio cambio nel Milan: dentro Leao per Okafor e Chukwueze per Pulisic

Primo tempo che termina 0-0 tra Genoa e Milan con i rossoblù ampiamente in partita anche se mancano i tiri in porta. L’ultima tegola per Gilardino, dopo l’assenza di Retegui è Messias, fermo precauzionalmente dopo un risentimento al quadricipite avvertito in mattinata.

Dopo un inizio favorevole ai rossoneri, il Genoa guadagna campo e con Gudmundsson, toccato duro diverse volte, Vasquez e Haps, riesce a sfondare spesso soprattutto sulla fascia sinistra. L’islandese è l’unica punta con Thorsby che tra i centrocampisti è quello più avanzato anche nella fase senza palla. Malinovskyi invece è sistemato in mezzo al campo per ispirare coi lanci, ma stasera l’ucraino non ha ancora trovato la misura giusta. Animi accesi al 9′ quando Vasquez cade in area di rigore in un contatto con Florenzi, proteste del Genoa e l’arbitro ammonisce Gilardino. L’unica vera occasione per il Grifone arriva al 26′ grazie a una discesa di Vasquez che arriva in area a si sistema il pallone per il tiro con una finta, Thiaw respinge, arriva Frendrup che prova a piazzare col piatto, ma la palla va sopra la traversa. Milan che, con Leao e Giroud in panchina, non riesce a trovare molti spazi.



45′ Un minuto di recupero

40′ Corner guadagnato dal Milan con il Genoa che aveva lasciato correre il pallone pensando di aver guadagnato una rimessa dal fondo, ma l’arbitro ha intravisto un tocco di una maglia rossoblù. Sulla battuta di Florenzi Martinez smanaccia via

36′ Proteste del Genoa, che voleva un corner dopo un intervento di Musah alle spalle di Gudmundsson, ma per l’arbitro l’ultimo tocco è dell’islandese

35′ Schema del Milan su calcio di punizione dal vertice dell’area di rigore: palla rasoterra dall’altro lato per Florenzi, ma la conclusione è sballata

28′ Azione prolungata del Milan che però non trova spazi grazie a un Genoa ben disposto, alla fine tiro quasi di frustrazione da parte di Theo Hernandez che finisce ben lontano dalla porta

26′ Discesa di un Vasquez in grande forma che arriva in area a si sistema il pallone per il tiro con una finta. Respinta di Thiaw, arriva Frendrup che prova a piazzare col piatto, ma la palla va sopra la traversa

24′ Battuta con uno schema: Gudmundsson rasoterra sul primo palo, sponda per l’accorrente Malinovskyi che però non riesce a tirare come vorrebbe

24′ Deviazione di Chukwueze su cross di Vasquez, calcio d’angolo per il Genoa

22′ Ammonito anche Florenzi per una vistosa trattenuta su Haps che si stava involando a campo aperto

21′ Ammonito Theo Hernandez per un fallo precedente su Gudmundsson

17′ Martinez respinge una conclusione di Reijnders innescato da Musah, ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco di quest’ultimo

16′ Tentativo di Florenzi dalla distanza, palla bloccata da Martinez senza problemi

9′ Vasquez cade in area di rigore in un contatto con Florenzi, proteste del Genoa. L’arbitro ammonisce Gilardino.

6′ Intervento particolarmente irruente di Thiaw su Gudmundsson, l’arbitro Piccinini fa capire che non sorvolerà su altri falli simili

4′ Lancio di Chukwueze per Okafor, Martinez perde il tempo dell’uscita e per poco l’attaccante non riesce ad arrivarci

2′ Lo schieramento, in queste primissime fasi, è un 4-5-1 con Gudmundsson unica punta

1′ Si parte con palla al Milan, stasera in maglia bianca, che attacca verso la Sud

Messias fermo precauzionalmente dopo un risentimento al quadricipite avvertito in mattinata e Gilardino che sceglie Malinovskyi e Gudmundsson come titolari in fase offensiva. De Winter parte dal primo minuto, ma non avrà Leao come cliente, visto che il gioiello rossonero non è negli undici partenti, così come Giroud.

Sulla destra schierato anche Sabelli, mentre Vasquez e Haps compongono la catena di sinistra.

Genoa: Martinez, De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez, Sabelli (67′ Ekuban), Frendrup, Malinovskyi (67′ Kutlu), Thorsby, Haps (90′ Puscas), Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Jagiello, Matturro, Hefti, Fini, Galdames.

Milan: Maignan, Florenzi (66′ Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez, Musah, Adli (66′ Giroud), Reijnders, Chukwueze (46′ Pulisic), Jovic (92′ Bartesaghi), Okafor (46′ Leao).

Allenatore: Pioli

A disposizione: Sportiello, Mirante, Romero, Pellegrino, Pobega.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti: Gilardino, De Winter, Martinez (G); Hernandez, Florenzi, Adli, Tomori (M)

Espulsi: al 97′ Maignan, 103′ Martinez