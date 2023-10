Genoa, Gilardino sfida e si ispira a Gasperini: subito promozione e buon avvio in Serie A 

Atalanta vs Genoa è anche Gasperini vs Gilardino. Il maestro, ancora oggi amato dalla sua gente, contro l’allievo che, buttato nella mischia, è riuscito a raggiungere l’obiettivo.

“Gasp” per i genoani rappresenta un passato ricco di bei ricordi. Sette stagioni avviate da una promozione in Serie A fino a qualificazioni europee, il tutto condito con un avvincente gioco all’attacco e la crescita di tanti calciatori. Anche “Gila” è partito raggiungingendo al primo colpo la massima serie. Inoltre con uno stesso curioso particolare con il suo ex allenatore: entrambe le promozioni hanno avuto un precedente cambio di proprietà, con Gasperini è iniziata l’era Preziosi e con Gilardino quella di 777 Partners.

Nella sua esperienza da calciatore rossoblù, Gilardino è stato allenato da Gasperini così come alcuni genoani come Raffaele Palladino e Ivan Juric. In una sua intervista alla Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa, Gasp ha dichiarato il suo stupore per una crescita così celere: “Ha compiuto un’impresa in B e si sta confermando in A. Un Genoa di grande spirito ed efficacia. Io non saprei farlo giocare così”.

Perché l’attuale tecnico rossoblù ha assimilato i concetti dei vari allenatori avuti in carriera ma poi, soprattutto per la situazione della squadra dopo l’esonero di Blessin, ha saputo adattarsi subito al contesto. E come stile di gioco, rispetto a Gasp, una più alta attenzione alla fase difensiva, che poi va ad alternarsi con una forte riaggressione in zona offensiva.

Domenica sarà una sfida importante anche a livello di classifica. I bergamaschi sono sesti e hanno bisogno di una vittoria per poter puntare più prepotentemente alla zona Champions. Il Genoa, invece, cerca di fare risultato dopo una buona prestazione contro il Milan nonostante la sconfitta. Motivazioni importanti per entrambi i tecnici quindi, con il padrone di casa che verrà salutato a dovere dal suo ex pubblico. E Gila con il suo lavoro “silenzioso” si sta facendo parecchio apprezzare dai genoani.

Interessante il confronto tra le due partenze nell’anno successivo alla promozione in Serie A. Gilardino è sotto di soli quattro punti rispetto al Genoa di Gasperini nella stagione 2007/2008 dopo otto giornate (quota 12). Un ipotetico colpaccio a Bergamo gli permetterebbe di portarsi ad un solo punto dal suo maestro.

Insomma, tra le due panchine del “Gewiss Stadium” ci sarà uno scontro davvero interessante che riguarda l’intero mondo rossoblù.