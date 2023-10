Genoa, Gilardino: “Peccato non averla chiusa prima e aver subito un goal ingenuamente”

“Devo fare ulteriori complimenti ai ragazzi. Era una partita dal quoziente di difficoltà molto alto. Era una partita importante per entrambe le squadre. Abbiamo battagliato contro una squadra sì in difficoltà ma di gamba e di corsa”. Ha esordito così Alberto Gilardino a margine del pareggio per 2 a 2 in casa dell’Udinese. In vantaggio due volte con Gudmundsson, i rossoblù si sono fatti rimontare in altrettante occasioni, prima dal goal di Lucca mentre poi l’autogoal di Matturro ha determinato il risultato finale in pieno recupero.

“Abbiamo il rammarico di non averla chiusa definitivamente. Il goal nel finale è stato un po’ ingenuo. Tutti hanno fatto una grande partita, non solo Gudmundsson. Abbiamo dimostrato di esserci anche senza il 100% delle energie. La squadra sta bene ed è vogliosa di giocarsi le partite”.

“Malinovskyi mezzala può essere una soluzione. Ma può anche fare la seconda punta, nei due in mezzo a centrocampo o sulla trequarti. Ci dà qualità. Sono contento. C’è sempre stata grande disponibilità da parte dei ragazzi, anche da parte di chi entra. Tutti vogliono subito entrare dentro alla partita. Ripeto, ci dispiace non aver chiuso la partita e aver subito il goal nel finale per un’ingenuità”