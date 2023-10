Genoa, Gilardino: “Disputato uno dei migliori primi tempi. Nella ripresa abbiamo tenuto botta”

Genova. C’è un Genoa con Retegui e un Genoa senza Retegui. La partita contro la Salernitana ha mostrato quanto sia importante questo giocatore per il Genoa e soprattutto come anche gli avversari riescano a prendere coraggio senza un uomo pericoloso come lui da controllare. L’uscita per un nuovo problema al ginocchio può essere preoccupante alla luce di come la squadra cambi radicalmente in sua assenza.

Gilardino comunque è soddisfatto: “Sono felice, contento per quello che ha dimostrato la squadra nei 95 minuti. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene in tutti i reparti, nel possesso palla, abbiamo fatto gol e spesso siamo andati per il raddoppio. Nel secondo ci tempo ci siamo abbassati col baricentro e come squadra, ma abbiamo tenuto botta, lavorato sulle ripartenze, la squadra ha ottimi segnali”. Il mister riassume così la vittoria del suo Genoa e la partita a due volti che ha fatto rischiare fino all’ultimo di sfumare il ritorno alla vittoria.

Le condizioni dell’italo-argentino saranno tutte da valutare: “Mateo − dice Gilardino − ha accusato dolore nel punto dove si era fatto male a Udine, lo valuteremo nelle prossime ore. Stava bene fino a ieri. Però anche chi subentra deve essere pronto. Chi è entrato ce l’ha messa tutta, ha giocato bene. Era importante tornare a vincere davanti al nostro pubblico”.

In uno scampolo di partita si è rivisto Vogliacco, Bani sarà squalificato contro il Cagliari ma la difesa non preoccupa Gilardino: “Dietro ho tanta scelta sia per la difesa a tre sia per quella a quattro, farò delle valutazioni giorno dopo giorno. La partita di Coppa Italia vogliamo giocarcela alla grande per passare il turno e poi concentrarci in vista di Cagliari”.

La squadra comunque anche a centrocampo, ha davvero diverse opzioni. Malinovskyi viene utilizzato un po’ come Gudmundsson l’anno scorso, dandogli libertà anche se questa sera si è visto a sprazzi (uno decisivo sul gol): “Abbiamo giocatori tatticamente evoluti e negli spazi quando si alzava Ruslan si abbassava Albert e così anche Frendrup. Ci lavoriamo in settimana, quotidianamente”.

La squadra anche contro un avversario meno blasonato rispetto a quelli dei precedenti incontri, ha comunque lottato col coltello fra i denti, non perdendo una seconda palla: “Hanno combattuto − dice Gilardino − è una prerogativa che dico sempre ai ragazzi, deve essere nostro dna, chi veste la maglia del Genoa deve avere volontà di vincere i duelli, l’uno contro uno in fase di possesso palla”.

In attesa che i solisti (a parte Gudmundsson) tornino disponibili, il collettivo fa la sua figura: “Le richieste ai ragazzi sono di lavorare da squadra, stasera non era una partita semplice. Quando giochi contro squadre che lottano per salvarsi è così. Abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi a livello di proposta di gioco. Nella ripresa c’era volontà da parte dei ragazzi di chiuderla, perché il rischio è che diventi complicata. Le ripartenze dovevano essere gestite più lucidamente”.