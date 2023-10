Generazione Disagio festeggia 10 anni di attività: ancora stasera in scena al Teatro della Tosse

Genova. La compagnia Generazione disagio compie dieci anni ed è tornata al Teatro della Tosse con il suo spettacolo più noto: Dopodiché stasera mi butto. Un’occasione per chi non l’avesse ancora visto (150 le repliche in Italia) di trascorrere una serata divertente e interattiva (il pubblico è coinvolto) riflettendo su precarietà lavorativa ed emotiva interpretata da tre attori senza nome, ma identificati come il laureato (Luca Mammoli), il precario (Enrico Pittaluga), l’autonomo (Andrea Panigatti). A condurre il gioco, perché di gioco, come spieghiamo tra poco, si tratta, Graziano Sirressi.

Si comincia elencando i tre pilastri del vero disagiato: “Distrazione Disinteresse Disaffezione”, capisaldi di una generazione che non ha trovato spazio tra i baby boomer dal posto fisso e la Gen Z. Un destino segnato quello del disagiato: tra giornate senza lavoro e tentativi di approccio all’altro sesso falliti, l’unica soluzione è il suicidio. E cosa c’è di meglio di una competizione basata su imprevisti e prove di abilità per conquistare l’obiettivo? Tra gioco dell’oca e monopoly con tanto di imprevisti i tre disagiati esternano il proprio disagio verso il pubblico, chiamato esso stesso a partecipare in modo attivo, attraverso prove individuali e collettive. Del resto sono tanti nostri piccoli “suicidi quotidiani”, quelle umane attitudini che, assolvendoci dal prendere posizioni, agire e reagire, fanno morire piano piano.

Si ride, molto, di una condizione che dovrebbe invece far rabbia e purtroppo comune a tanti. Lo spettacolo vive di un bel ritmo e colpi di scena, anche se inevitabilmente, una volta capito il meccanismo, il rischio di ripetitività è dietro l’angolo. Invece grazie alle continue invenzioni dei quattro in scena, che dopo dieci anni si divertono ancora come il primo giorno, lo spettacolo scivola via bene.

Quello che colpisce di questo spettacolo, che in dieci anni è stato modificato in alcune parti (lo stagista, per esempio, è stato sostituito dall’autonomo) è che si mantiene sempre molto attuale nei suoi temi di fondo. Uno specchio, neanche troppo caricaturale, della società di oggi.

Lo spettacolo è in scena ancora stasera al Teatro della Tosse in Sant’Agostino alle 19:30 (ingresso 10 euro) e fa parte di una mini-rassegna sulla drammaturgia contemporanea che vede seguire alle 20:30 Leviatano di Riccardo Tabilio con la regia di Marco di Stefano. Sul palco Giulio Forges Davanzati, Alessia Sorbello, Andrea Trovato. Una coproduzione Network NdN, Teatro Libero Palermo, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, Centro Teatrale MaMiMò.

Leviatano è uno spettacolo rock. Il racconto di un caso di cronaca che diventa emblema di uno dei mali della contemporaneità: l’Effetto Dunning – Kruger. Un racconto profondamente radicato negli anni ’90, uno dei decenni più rivoluzionari a livello musicale.

Ed è proprio intorno alla musica di quegli anni – interpretata dal vivo dagli attori che su queste note sono cresciuti – che si costruisce la drammaturgia dello spettacolo, valorizzando la dimensione “frontale” del testo in un concerto che unisce fiction e momenti metateatrali.

Domani, 21 ottobre, alle 20.30 Con grande sprezzo del ridicolo di Fabio Marson con Filippo Paolasini, Lucia Bianchi, Marco De Rossi. Una coppia, appena giunta nella Torino di fine XIX secolo, cerca di adattarsi nella grande città: casa nuova, abitudini nuove, comunità nuova. Il marito, Giuseppe, impiegato al ministero degli Esteri, un giorno si imbatte, presso il Parco del Valentino, nel recinto di sei nobili Assabesi, ospiti della Grande Esposizione Italiana; qui rimarrà folgorato dalla bellezza di Kadiga, la principessa africana. Questo incontro, costantemente supervisionato dal Guardiano del parco, si trasformerà presto in ossessione, portando a destabilizzare il suo matrimonio con Elena fino a conseguenze inimmaginabili.