Gallerie di Sestri-Moneglia, giovedì 12 ottobre chiusura al traffico per sopralluoghi tecnici

Moneglia. A causa di alcuni sopralluoghi tecnici propedeutici ad opere di manutenzione delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia, dalle ore 9 alle ore 17 di giovedì 12 ottobre è prevista la chiusura al traffico veicolare della Strada delle Gallerie.

Il transito sarà garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, nonché a quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori, nel tratto compreso tra via Ponzerone e località Vallegrande.

Qualora i lavori terminassero in anticipo rispetto all’orario previsto, la riapertura al transito veicolare potrà essere anticipata.