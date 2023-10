Genova. Il post partita di Genoa-Milan lascia strascichi notevoli alla luce del fatto che rivedendo le immagini del gol di Pulisic appare abbastanza netto il tocco con il braccio. In sala stampa si presenta il presidente Zangrillo perché, testuali parole, “se Gilardino avesse parlato sarebbe stato probabilmente squalificato”.

Per l’ennesima volta il Genoa subisce rete nei minuti finali e questa volta l’azione sembrava proprio viziata da un fallo di mano. Sotto accusa l’operato dell’arbitro Piccinini da cui ci si sarebbe attesi almeno una revisione sul campo, vista la delicatezza del momento. Invece, a quanto pare, non c’erano inquadrature abbastanza chiare per giudicare.

Zangrillo ironizza: “I valori della vita ce l’ho ben presenti, primo dei quali la salute, okay? Oggi ho assistito a una partita di calcio che è un gioco, però come si gioca a Monopoli, come si gioca a ping pong, come si gioca a dama, come si gioca a tennis, c’è il giudice di linea e si cerca di portare a casa una partita nel rispetto delle regole, ma anche con un minimo di ragionevolezza e di buon senso. Quindi la mia analisi questa sera è: grande Milan, grande Genoa, grandissimo arbitro, grandissimo pubblico, tutti grandi, però quando sei a cinque minuti dalla fine, ripeto e non c’è la ragione. certezza che ci sia stato un tocco di mano ma non c’è nemmeno il contrario, devi tenerne conto, no? Perché te lo richiede il buonsenso. Usciamo con onore, usciamo davanti a un pubblico che non ha nessun altro. Tutto il resto sono discorsi francamente che non mi interessano”.

Il presidente è chiaro nella sua esposizione: “Abbiamo un grandissimo allenatore, abbiamo dei ragazzi di grande valore che hanno speso tutte le loro energie, con sapienza tattica questa sera e anche con grande ardore agonistico. È l’ennesima volta che li vedo piangere negli spogliatoi e quindi questo mi dispiace e mi addolora, perché io a loro voglio bene e glielo continuo a dire ogni giorno e glielo continuo a dire dopo ogni partita. Noi siamo più forti delle avversità. Questa sera ci sono state una serie di alchimie guarda caso nel finale, come classicamente accade. Sono chiarissime a tutti perché l’aggiustamento da parte di Pulisic e del pallone da cui poi scaturisce goal è chiaro ed evidente, chissà come mai quando tocca a noi non c’è mai l’angolatura perfetta, no? Chissà come mai quando tocca a noi andiamo veramente col microscopio ad analizzare ogni singolo dettaglio, ma quando abbiamo un episodio che è potenzialmente a nostro favore la televisione si incanta, la moviola cosiddetta non esiste il var resta muto e in qualche modo lascia che ci siano delle incertezze. Saremo più forti delle incertezze”.

Per Zangrillo, andando avanti così, è il calcio a non essere tutelato: “Ci saranno cinque squadre che fanno il loro campionato in cui i diritti televisivi vengono divisi in un certo modo, in cui non si ha nessun rispetto del fatto che in una regione come la Liguria ci sia qualcuno che porta trentacinquemila persone allo stadio. Questi sono i valori importanti, il resto non conta nulla. E se voi amate il calcio, magari queste cose dovete tenervele bene a mente, sono importanti perché al di là del Genoa, al di là della Salernitana, del Lecce, del Bologna, del Verona questo è quello che accade.

guarda tutte le foto 8



Genoa-Milan, le immagini della partita

Zangrillo aggiunge: “Io non mi straccio le vesti, io non grido contro il palazzo, però è anche giusto e corretto che non stiamo zitti”.

Ora la sosta consentirà di sbollire la rabbia: “Nel calcio esistono delle regole, la prima delle quali che il dolore, diciamo, sportivo deve essere metabolizzato e richiede dei tempi perché venga metabolizzato, adesso abbiamo dei tempi anche piuttosto lunghi, abbiamo anche dei tempi in cui i nostri calciatori richiamati dalle loro nazionali avranno modo di aumentare in autostima, abbiamo una serie importante di calciatori che giocheranno e che sono stati convocati nelle loro nazionali e quindi questo è sicuramente un fattore positivo che è testimonianza del valore che stiamo esprimendo. Certamente vedere i ragazzi sempre con la testa tra le mani, le lacrime agli occhi, mi fa male perché mi considero un po’ anche il loro padre e quindi cercherò di fare il possibile con la guida del mister, che è un grandissimo professionista, che è un grandissimo psicologo, che è un grandissimo uomo. Ripartiamo con onore perché io ho visto veramente una grande squadra, sono molto orgoglioso e dico grazie ai miei ragazzi”.