Furgone per il trasporto di cavalli prende fuoco in A12: code e disagi verso Genova

Aggiornamento ore 14.00 – Il traffico è stato sbloccato, e la circolazione è ripresa anche se permangono ancora disagi e diversi chilometri di coda da smaltire.

Genova. Ancora disagi e criticità per chi viaggia sulle autostrade genovesi. Questa mattina, poco prima delle 13, sulla A12 in direzione di Genova, un furgone dotato di carrello adibito al trasporto di cavalli ha preso fuoco, mandando in tilt il traffico veicolare.

Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista si sarebbe accorto delle fiamme mentre il mezzo era in marcia, riuscendo a portarlo fuori dalle gallerie per poi accostare a bordo carreggiata. In pochi istanti ha quindi messo in sicurezza i due cavalli che stava trasportando, prima di abbandonare il veicolo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno domato le fiamme e avviato la bonifica. Gravi disagi però per la circolazione con code di almeno sei chilometri tra Recco e Rapallo in direzione di Genova: il traffico è al momento bloccato, con le persone scese dalle vetture. A chi viaggia in direzione di Genova, si consiglia di uscire a Chiavari e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.