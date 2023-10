Funivia forte Begato, i contro-rendering dei residenti: “Ecco il vero impatto, sarà un ecomostro”

Genova. Dopo lo scontro sulle modalità di dialogo sul progetto, la battaglia si sposta sul terreno dei rendering. Stiamo parlando del progetto della funivia di Forte Begato, l’opera voluta dall’amministrazione civica per collegare la fortificazione con il centro cittadino attraverso una infrastruttura sospesa. secondo i comitati e i residenti che si battono contro questo progetto, quest’opera “sarà un ecomostro”. E per supportare la loro visione, in queste settimane, partendo dalle carte progettuali e assistiti da professionisti del settore, hanno elaborato alcuni rendering dove si evince l’impatto che l’opera avrà sul quartiere.

“Nella Commissione convocata in Consiglio Comunale, assenza e inadeguatezza regnano: Regione Liguria e Soprintendenza non si presentano, i tecnici si abbandonano a una visione romanzata dell’opera minimizzandone l’impatto. I render dei nostri esperti parlano da soli, e smentiscono le loro parole – scrive il comitato ‘Con i piedi per terra‘ dopo la commissione comunale tenutasi questa mattina a Tursi – A quasi un anno dalla prima e unica Commissione convocata, durante la seduta di questa mattina a Tursi l’Amministrazione non si smentisce: fare un favore alle compagnie da crociera è più importante del benessere dei cittadini e della tutela dell’ambiente.

“Per quasi due anni, dai primi annunci dell’opera, il sindaco Bucci e la Giunta hanno voluto vendere l’idea che la costruzione della funivia fosse un’opera strategica per collegare la città ai forti, che sarebbe servita anche da Trasporto Pubblico Locale e che avrebbe avuto impatti minimi sul territorio e su chi lo abita – commentano -Da “Il Lagaccio sarà la vetrina di Genova” a “I tralicci ricorderanno la Tour Eiffel” non c’è stato limite all’inventiva per convincere la città di un’opera non solo inutile e costosa ma anche degradante, l’ennesima servitù in un’area che già soffre di una forte carenza di servizi e dei disagi di un’urbanizzazione selvaggia”.

“I render che i nostri esperti hanno rielaborato a partire dai dati e dai documenti ufficiali di progetto, che come gruppo Con i piedi per terra abbiamo raccolto e studiato, parlano però chiaro: la funivia sarà un eco-mostro. Che i tralicci siano sopra le nostre teste o davanti ai nostri balconi e che le cabine scorrano avanti e indietro davanti alle nostre finestre, è innegabile il forte impatto non solo visivo, ma anche di sicurezza in un territorio fragile, ed economico rispetto al valore delle case, per le quali non è previsto alcun tipo di indennizzo – continua la nota – Invece di spendere 40,5 milioni di euro – il 60% dell’intero finanziamento disponibile – per costruire un’opera ex novo, sarebbe sufficiente potenziare le linee di trasporto già esistenti, Cremagliera Principe-Granarolo in primis. Un modo per contenere i costi e quindi concentrare le risorse sulla riqualificazione dei forti – che dagli iniziali 10 sono passati a 5 quelli che saranno effettivamente oggetto di interventi -, ma anche per ridurre l’impatto sul territorio e sugli abitanti”.

Funivia forte Begato, i contro-rendering dei residenti: “Ecco il vero impatto, sarà un ecomostro”

“Una soluzione all’apparenza semplice ma sempre scartata dall’Amministrazione, più concentrata sull’incrementare i flussi turistici per rendere appetibile ai privati, magari grandi gruppi immobiliari, la presa in carico dei forti per farne strutture ricettive di lusso e ristoranti panoramici. Beni pubblici al servizio di interessi, e guadagni, privati. Il primo agosto scorso, giusto prima della chiusura estiva, la maggioranza che sostiene il Sindaco ha votato in Consiglio Comunale una delibera sui forti che apre alla concessione agevolata per 50 anni e a quella gratuita per periodi inferiori. Una vera e propria svendita del nostro patrimonio storico, di cui tanto Bucci ama vantarsi“.

“Preoccupante è poi la frettolosa convocazione della Conferenza dei Servizi, sospesa dalla fine dell’anno scorso, ma recentemente riattivata nella cui lettera di convocazione, a firma dell’ingegnere Michelini – consulente designato dall’Amministrazione come RUP (Responsabile Unico del Progetto) -, è espressamente ricordato che l’art. 48 del D.L. 77/2021 impone che “Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone altresì i relativi costi – concludono – Anche se con un linguaggio giuridico il messaggio è chiaro: non importa se non sei d’accordo con la realizzazione dell’opera perché è in gioco la salute dei cittadini o la tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, devi dire come si può farla comunque, letteralmente a ogni costo“.

“Ci chiediamo inoltre come mai alcune istituzioni, tra cui Regione Liguria e Soprintendenza, sebbene invitate a partecipare, abbiano oggi ritenuto di non presentarsi e di non rispondere alle eventuali domande tecniche. Imbarazzante poi l’intervento dell’architetta Egizia Gasparini che è al tempo stesso socia di Dodi Moss, studio di progettazione che insieme a Collini-Doppelmayr ha vinto l’appalto per la costruzione della funivia, ma anche vincitrice del bando del Comune di Genova per la riprogettazione di forte Begato. Un possibile conflitto di interessi che non sembra preoccupare la Giunta. Nel tentativo di convincere del potenziale turistico, l’architetta si spinge poi oltre chiamando in causa la sua collaboratrice domestica che, non potendosi permettere di pagare vere e proprie vacanze, sarà felice di accontentarsi di un giro in funivia. Un’opera a servizio “degli immigrati” che vivono in città, ha rincarato la dose l’architetta. Un commento inadeguato al suo ruolo tecnico e con un non troppo velato sfondo classista e razzista che tradisce la visione di chi questo progetto lo ha immaginato. Neppure una parola invece sull’impatto sociale che l’opera avrà sui quartieri e su chi li abita“.