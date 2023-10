Febbre da funghi: raffica di interventi nei boschi per cercatori smarriti o infortunati

Genova. Se da un lato il caldo da record e l’umidità preoccupano perché effetto diretto del cambiamento climatico, c’è chi di queste condizioni gioisce: i cercatori di funghi, che nelle ultime settimane stanno passando al setaccio boschi e sentieri decisi a riempire i cestini. Con conseguenze a volte impreviste.

Sono numerosissimi, infatti, gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare persone che in cerca di porcini e ovuli hanno smarrito il sentiero o si sono infortunate, ritrovandosi bloccate. Soltanto martedì pomeriggio gli interventi sono stati tre, tutti nell’entroterra del Levante: due persone sono state soccorse a Montebruno, una a Lorsica, e in un caso è stato necessario far intervenire l’elisoccorso e il soccorso alpino.

Si tratta di un uomo di 72 anni che intorno alle 15.30 ha contattato la centrale operativa del 112 per segnalare di essersi infortunato. Nei boschi di Montebruno sono quindi arrivati, oltre ai vigili del fuoco, anche gli operatori del soccorso alpino, che una volta individuato il 72enne lo hanno trasferito all’ospedale San Martino in elicottero per controlli: le sue condizioni non sono gravi. L’altro fungaiolo soccorso a Montebruno, e quello recuperato in frazione Barbagelata, a Lorsica, non hanno invece avuto bisogno di cure mediche.

Si tratta soltanto degli ultimi interventi di recupero, cui si sommano quelli portati a termine nel weekend. Era invece finita in tragedia l’uscita di un uomo di 74 anni nei boschi della val Trebbia la scorsa settimana: mentre andava in cerca di funghi in località Costa Fontana, nella frazione di Ponte Trebbia, sopra Torriglia, è caduto e ha battuto la testa. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel fiume dai soccorritori.