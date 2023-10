Tragedia in Val d’Aveto, cercatore di funghi trovato morto nei boschi di Rezzoaglio

Rezzoaglio. Tragedia questo pomeriggio nei boschi della Val d’Aveto: un cercatore di funghi è stato trovato morto nei boschi vicino a Codorso, nel comune di Rezzoaglio.

La vittima è un 63enne originario di Assago, nel Milanese. L’uomo era atteso a casa per l’ora di pranzo, ma non ha mai fatto ritorno.

La moglie ha tentato di chiamarlo sul cellulare che però era in una zona senza copertura. A quel punto è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche con i vigili del fuoco di Genova e Chiavari, il tecnici del soccorso alpino della Liguria, un’ambulanza della Croce Rossa di Rezzoaglio e i carabinieri.

Purtroppo, sul far della sera, l’esito delle ricerche è stato infausto: i soccorritori hanno trovato il corpo già senza vita in una scarpata di 25 metri lungo il corso di un rio, a 200 metri dal luogo in cui il 63enne aveva lasciato l’auto. A constatare il decesso è stato il medico del soccorso alpino: secondo le prime risultanze la causa sarebbe un malore improvviso. La salma è stata portata in ambulanza per il trasferimenti in obitorio.