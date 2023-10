Fungaiolo “disperso” nel parco dell’Aveto, chiede un passaggio ai soccorsi che lo cercavano

Genova. Nemmeno il maltempo ferma i fungaioli. Così oggi Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco, Carabinieri e Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto sono dovuti intervenire nella zona del monte Penna per un uomo che era a funghi con altri tre amici. Si tratta di un bresciano di 56 anni che, ad un certo punto, si è separato dal gruppo.

Gli altri, non trovandolo più (e non potendo parlare con lui al telefono in quanto in zona non è possibile nemmeno fare una chiamata di emergenza), sono rientrati al rifugio delle Casermette del Penna, da cui erano partiti, e hanno allertato i soccorsi. Mentre le ricerche erano in corso, l’uomo ha raggiunto la strada più in basso, in località Casoni.

Qui ha incrociato l’automedica che stava salendo verso le Casermette e ha chiesto un passaggio per il rifugio. A quel punto autista e medico hanno chiesto all’uomo le generalità e hanno avuto conferma che si trattava del disperso. Il fungaiolo si è mostrato stupito che fossero in corso ricerche per trovarlo. Seppur fradicio, era in buone condizioni. Non sono state necessarie cure particolari.

Il Soccorso alpino ricorda come sia buona norma non avventurarsi nel bosco con condizioni meteo avverse, tanto meno con un’allerta in corso (oggi in val d’Aveto era allerta gialla, dalle 22 diventerà arancione).