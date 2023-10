Fungaiolo cade in un dirupo e batte la testa: il recupero nella notte con l’elicottero

Genova. Notte movimentata per le strutture di soccorso genovesi, attivate già ieri in tarda serata per il recupero di una persone rimasta bloccato in un bosco in zona Cicagna, dopo una caduta L’allarme è stato lanciato dallo stesso dispero, un uomo di 77 anni, uscito nel pomeriggio per andare alla ricerca di funghi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, durante la sua escursione, sarebbe scivolato per cadere in un dirupo. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, cosa che lo ha ferito senza però, per fortuna, fargli perdere conoscenza. Attivatasi la macchina dell’emergenza, i soccorsi sono arrivati poi nel giro di qualche decina di minuti, con vigili del fuoco, soccorso alpino e personale della Guarda Costiera che ha messo a disposizione l’elicottero per il recupero.

L’uomo, una volta stabilizzato a terra su una barella, è stato caricato sull’elicottero per essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita.