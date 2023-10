Fuma uno spinello sulla panchina e scatta il controllo: a casa cocaina e cannabis, arrestato

Genova. Trovato a fumare uno spinello su una panchina, ha finito la serata nelle camere di sicurezza della questura dopo che i poliziotti hanno trovato a casa sua cocaina, altra cannabis, materiale per confezione dosi e oltre 3.800 euro in contanti.

Protagonista della vicenda un 26enne che la notte scorsa è stato notato da una pattuglia in piazza Solari, a San Fruttuoso. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato, appunto, il fatto che il giovane stesse fumando lo spinello e si sia mostrato subito molto nervoso. È scattata quindi la perquisizione a casa sua, in via Donaver, insieme con i colleghi del commissariato San Fruttuoso.

Dentro l’abitazione sono stati trovati 9 grammi di cocaina, poco meno di 40 grammi di cannabis, un bilancino digitale, materiale da imballaggio e 3.888 euro, tutto sequestrato. Al termine dell’attività il giovane è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo in direttissima.