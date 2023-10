Fridays for Future torna in piazza il 6 ottobre a Genova: “Resistenza climatica contro il governo”

Genova. Torna in piazza anche a Genova, venerdì 6 ottobre, il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future.

L’appuntamento è alle 9.30 a De Ferrari per una manifestazione “contro l’inazione del governo italiano e il crescente negazionismo della politica e dei media”: con lo slogan “Resistenza Climatica“, gli attivisti “invitano la cittadinanza italiana a tornare in piazza nonostante la preoccupante repressione dell’attivismo, con la consapevolezza che tutela collettiva e coesione saranno le basi per una partecipazione sicura ma potente”.

“Gli enormi tagli alle politiche ambientali e sociali al Pnrr sono un segnale netto della direzione che vuole prendere il governo Meloni sulla questione climatica. E il Piano Mattei peggiorerà la situazione” dice Marzio Chirico, portavoce italiano del movimento. “Però le persone sono sempre più coscienti dell’esistenza e della gravità della crisi climatica e abbiamo intenzione di accogliere e unire la loro forza nelle nostre piazze il 6 ottobre”.

Tra gli aderenti anche la Camera del Lavoro di Genova e la Cgil Liguria. “Gli effetti della crisi climatica sono sempre più drammatici e le azioni della politica nazionale e internazionale necessarie per contrastare l’innalzamento della temperatura globale continuano ad essere insufficienti. La Cgil chiede al Governo di rilanciare l’intervento pubblico a sostegno di nuovo modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili. E’ necessario costituire una Agenzia per lo sviluppo che sappia creare una strategia ambientalmente e socialmente sostenibile, a partire da politiche industriali per la riconversione ecologica ed energetica, il sostegno alle filiere strategiche per la decarbonizzazione, con l’obiettivo della piena e buona occupazione in un processo di corretta transizione definito con una governance partecipata e democratica”.

“Ancora una volta dunque, condividendo i temi e le rivendicazioni alla base della protesta” la Cgil “sostiene la mobilitazione e le iniziative che verranno messe in campo in tutta Italia e che si collocano in continuità con la grande manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma La Via Maestra dove la Cgil, con oltre 200 associazioni, sarà in piazza con in difesa della Costituzione, per il lavoro, contro la precarietà e contro l’autonomia differenziata”.