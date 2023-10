Forti, un weekend di appuntamenti per scoprire le bellezze delle alture di Genova

Genova. Tre eventi per andare a scoprire – o a riscoprire – le bellezze e le peculiarità del sistema dei forti genovesi. È questa l’idea alla base del progetto di valorizzazione del territorio vallivo e del sistema dei forti genovesi che il Comune di Genova, tramite la direzione Idrogeologica, geotecnica, espropri e vallate (Digev) ha organizzato nella zona compresa tra Righi – Peralto – crinale Val Polcevera – Val Bisagno, Valico Trensasco, Torrazza, Sant’Olcese e che nello specifico ingloberà i forti e le fortificazioni del Parco delle Mura: Forte Belvedere, Forte Crocetta, Torre Granarolo, torri minori, Forte Tenaglia, Forte Begato, Forte Sperone, Forte Puin, Forte Fratello Minore e Forte Diamante.

Gli eventi sono stati pianificati in collaborazione con varie associazioni che operano sia con escursionisti che con biker nell’ambito dei percorsi delle fortificazioni genovesi e che mediante convenzione stipulata con il Comune di Genova, contribuiscono mediante indirizzi e suggerimenti all’organizzazione del lavoro, alla gestione delle manifestazioni pubbliche, a veicolare informazioni e consigli sui comportamenti, attrezzatura e indirizzi da tenere per chi vuole percorrere la rete sentieristica delle colline genovesi, alla manutenzione ordinaria dei percorsi, alla divulgazione delle linee guida, dei progetti e dei lavori in corso di svolgimento per conto dell’ente.

“Ancora una volta – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua – ci sarà l’occasione per scoprire o riscoprire il nostro bellissimo sistema di forti, una peculiarità tutta genovese e che è motivo di vanto e di orgoglio per la nostra città. Le tre proposte che la Digev, insieme ai nostri partner, hanno messo in campo sono perfette per passare una giornata o due immersi nella bellezza, nella natura e, soprattutto nella nostra storia”.

Sabato 14 ottobre: “La cura dei sentieri: segnaletica e manutenzione”

Organizzata in collaborazione con la sezione Bolzaneto del CAI, questa escursione inizierà alle ore 9 con partenza dal Righi e percorrerà via delle Baracche (sentiero Bolzaneto – Righi rombo rosso) – Osteria delle Baracche – Forte Puin.

Avrà durata di mezza giornata e durante il percorso le guide spiegheranno come funziona la sentieristica, facendo prove pratiche di segnaletica. Dopo Forte Fratello Minore si svolgerà una dimostrazione di sfalcio e rastrellamento.

Domenica 15: “Camminata d’Autunno”

Organizzata in collaborazione con la sezione CAI di Sampierdarena, questa escursione partirà alle 9 dal Righi ed effettuerà il seguente percorso: Righi (arrivo funicolare) – sentiero sotto Forte Castellaccio che passa accanto alla Associazione Arcieri – Ostaia de Baracche – Sentiero delle Farfalle – Forte Puin (500 m) – Cancello dell’Avvocato – Porta di Granarolo – Torre Montemoro – Forte Tenaglia (208 m) e Forte Crocetta (145 m) – Piazza Belvedere – Via Cantore.

L’escursione durerà l’intera giornata su un percorso di quasi 12 chilometri con un dislivello di 450 metri.

Un viaggio alla scoperta degli antichi sentieri delle mura e dei forti di Genova. La ‘Camminata d’autunno’ è una escursione aperta a tutti che porterà i partecipanti a percorrere gli storici sentieri sulle alture di Genova, alla scoperta delle fortificazioni dell’antica muraglia genovese.

La “Camminata d’autunno”, ormai diventata consolidato appuntamento in ambito cittadino, sarà coordinata dalla Commissione Escursionismo che si riserva di portare a conoscenza, in tempi utili, eventuali variazioni che dovessero intervenire, anche su suggerimento delle autorità comunali con le quali da anni è stata avviata una proficua collaborazione.

Domenica 15: “Altum ai Forti”

Organizzata in collaborazione con la FIE Liguria – Federazione italiana escursionismo – e con Altum Park, questa manifestazione inizierà alle 10 a Forte Begato. Durante la giornata ci saranno dimostrazioni in mountain bike, tiro con l’arco, tiro con la balestra, trekking guidato, fitness e ginnastica.

Come contributo alle attività sviluppate da FIE Liguria nell’ambito del progetto per la Strada dei Forti, il CSI Altum Park (Coop Sport Service Family Ssdrl – società affiliata alla FIE e attiva nell’affiancare all’escursionismo lo sviluppo di attività sportive in natura e laboratori educativi e ambientali), identificato come spazio adeguato il forte Begato, allestirà l’area con un percorso di mountain bike, postazioni di tiro con l’arco e di balestra, un percorso di trekking in natura seguito da riscaldamento muscolare all’aperto e postazioni di ginnastica.

Per l’allestimento e la gestione dell’area e delle attività, dedicate in prevalenza a bimbi e ragazzi, saranno coinvolti istruttori di CSI Altum Park e dei suoi partner, anche per aumentare la notorietà della manifestazione ed il coinvolgimento delle famiglie.