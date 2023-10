Formazione, approvato l’elenco delle competenze trasversali certificabili inserite nel repertorio regionale delle qualificazioni

Liguria. Da oggi in Liguria anche le competenze trasversali sono certificabili. Le ‘soft skills’, cioè conoscenze e abilità che si applicano quotidianamente in molti ambiti e settori lavorativi entrano a pieno diritto nel Repertorio Ligure delle Qualificazioni insieme alla nuova competenza indipendente legata al mondo del social media marketing. Il provvedimento portato avanti tramite l’Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l’accreditamento (Alfa), approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, integra e modifica il succitato repertorio per rispondere ai fabbisogni formativi e professionali del tessuto socioeconomico ligure. Le competenze indipendenti e trasversali in esso contenute sono il riferimento per la predisposizione e proposta di progetti formativi, nonché per l’avvio della procedura di richiesta di riconoscimento delle competenze, già possedute e maturate, al fine del conseguimento di una qualificazione.

“Il corretto uso dei social così come le più generiche competenze trasversali si stanno rivelando sempre più centrali in molte sfere della vita professionale e personale, possono contribuire al successo delle persone in diversi contesti – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Quasi tutte le aziende richiedono infatti abilità digitali e comunicative, ma anche capacità di lavorare in gruppo, di risolvere problemi, di progettare, di saper gestire il tempo, per citare solo alcuni esempi. Avere la possibilità di certificarle è un’importante passo avanti per l’occupabilità di tutti i liguri. Per questo, attraverso Alfa, abbiamo fortemente voluto questo aggiornamento che darà la possibilità ai cittadini di vedersi riconosciute competenze, acquisite con impegno e professionalità, troppo spesso date per scontate”.

Attualmente sono diciassette le competenze trasversali descritte in singole schede, in parte mutuate dalle precedenti otto ‘competenze di cittadinanza’, in parte del tutto nuove, legate alla sostenibilità ambientale e della digitalizzazione. A queste, come suddetto, si aggiunge anche la competenza indipendente: “Essere in grado di gestire le attività di social media marketing”.

Questo l’elenco aggiornato completo:

• Essere in grado di imparare ad imparare

• Essere in grado di progettare

• Essere in grado di comunicare

• Essere in grado di collaborare e lavorare in gruppo

• Essere in grado di agire in modo autonomo e responsabile

• Essere in grado di risolvere problemi

• Essere in grado di individuare collegamenti e relazioni (pensiero critico)

• Essere in grado di esercitare una leadership

• Essere in grado di organizzare le attività e gestire il tempo

• Essere in grado di prendere l’iniziativa (imprenditività)

• Essere in grado di esercitare la cittadinanza attiva

• Essere in grado di agire pratiche sostenibili

• Essere in grado di incorporare e agire i valori dell’organizzazione

• Essere in grado di comunicare e collaborare in contesti digitali

• Essere in grado di effettuare una ricerca e gestire informazioni e contenuti in ambito digitale

• Essere in grado di creare contenuti digitali

• Essere in grado di gestire la sicurezza digitale

Da sottolineare che quanto sopradescritto è un’azione già attivabile senza prerequisiti di accesso. La persona potrà rivolgersi direttamente agli enti titolati autorizzati da Regione Liguria alla gestione dell’iter di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (Ivc) https://certificazionecompetenze.alfaliguria.it/.