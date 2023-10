Fondazione Chiossone, rinnovato il centro diurno per pluridisabili in corso Armellini

Genova. La Fondazione David Chiossone ha inaugurato oggi, nella storica sede di corso Armellini a Genova, il rinnovato centro diurno per pluridisabili, aperto nei primi anni Novanta.

Attraverso importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento, durati circa un anno, gli spazi dedicati ai giovani pluridisabili sono passati da 100 a 150 metri quadri, con la creazione di un secondo salone per le attività, una cucina per i laboratori, rinnovati servizi igienici, e un accesso diretto e riservato al giardino interno. Un investimento di circa 285mila euro da parte della Fondazione Chiossone, sostenuto grazie a un ingente lascito testamentario e a tante donazioni, per rispondere sempre di più e sempre meglio ai bisogni sociosanitari delle persone del nostro territorio.

“Abbiamo scelto di intraprendere questo progetto impegnativo seguendo la rotta tracciata negli ultimi 20 anni” spiega Claudio Cassinelli, presidente della Fondazione David Chiossone, “aprendo le porte dei nostri servizi a bambini, giovani e adulti con pluridisabilità e accompagnando le famiglie in un percorso che dura una vita, dai primissimi passi alla costruzione di una quotidianità stimolante”.

“Questo importante investimento ci autorizza ad accogliere 20 ragazzi puridisabili, 5 in più rispetto al passato, e costituisce un ulteriore, seppur piccolo, passo avanti per andare incontro alle famiglie in difficoltà sul territorio, considerando che solo per il nostro Centro Diurno ci sono oggi 7 con giovani con disabilità complesse in lista d’attesa” aggiunge Simone Torretta, direttore della Fondazione David Chiossone. “Il bisogno di assistenza sociosanitaria c’è e noi abbiamo fatto la nostra parte, in attesa che la Asl 3 stanzi le risorse necessarie per rispondere”.

Il Centro diurno “La Giostra” accoglie giovani con pluridisabilità, che vivono ancora in famiglia, e offre un appoggio quotidiano con assistenza e tante attività dal mattino al primo pomeriggio: laboratori artistici e di cucina, musicoterapia, attività teatrale, giardinaggio, cineforum, letture, counseling, uscite sul territorio. Un’équipe multidisciplinare di professionisti elabora progetti riabilitativi personalizzati per la socializzazione, la crescita personale e l’autonomia raggiungibile, di concerto con le famiglie, in rete con i servizi ed eventuali amministratori di sostegno.

L’inaugurazione dei nuovi spazi del Centro diurno “La Giostra” è stata festeggiata con un open day, che ha visto protagonisti proprio gli operatori e i ragazzi con le loro famiglie, che hanno coinvolto i visitatori in visite guidate, laboratori di cucina e momenti musicali.

In questa occasione, il presidente Claudio Cassinelli, diplomato in scultura all’Accademia Ligustica di Belle Arti, ha donato alla Fondazione Chiossone due sculture, da lui stesso realizzate: una reinterpretazione innovativa e stilizzata del busto del fondatore David Chiossone – che nella sua versione originale è collocato in due copie nell’atrio di entrata e nel porticato superiore di Palazzo Tursi – e una seconda opera dedicata all’amore e alla terza età, destinata alla RSA di Nostra Signora del Monte. Per l’occasione è stato inoltre realizzato un laboratorio artistico con alcuni ragazzi del Centro “La Giostra” per la riproduzione del busto di Chiossone in quattro versioni in formato ridotto, diverse per forma e dimensioni e prodotte in argilla formata in stampi di gesso.