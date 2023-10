Folle corsa in auto per sfuggire all’alcol test: 50enne sperona auto della polizia e poi si schianta in autostrada

Genova. Fermato nella notte per un controllo con l’alcol test, è fuggito dando vita a un folle inseguimento in cui ha più volte provato a speronare le auto di Polizia Locale e Stradale e ha sfondato la sbarra di accesso del casello.

Protagonista della vicenda un uomo di 50 anni residente a Novi Ligure, bloccato da una pattuglia dell’Unità territoriale Centro della polizia locale. Al controllo è risultato avere un tasso alcolemico di 1.40 grammi per litro, ma al momento della compilazione degli atti ha schiacciato sull’acceleratore ed è scappato.

Gli agenti si sono subito messi all’inseguimento dell’uomo, che imboccata la sopraelevata in direzione ponente ha più volte provato a colpire la volante. Al casello autostradale di Genova Ovest ha proseguito la folle corsa abbattendo la sbarra e dirigendosi a tutta velocità verso Milano. A supporto degli agenti della Locale è quindi arrivata una pattuglia della Polizia Stradale, contro cui il cinquantenne si è accanito speronandola e tentando di mandarla fuori strada. Alla fine ha perso il controllo dell’auto, ed è andato a schiantarsi contro un guardrail, fermandosi del tutto.

Gli agenti, che hanno riportato lievi ferite, hanno arrestato l’uomo, pluripregiudicato, che ha proseguito a opporre resistenza mentre veniva ammanettato: “Si tratta di un episodio gravissimo che avrebbe potenzialmente potuto causare delle vittime – ha detto l’assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino – I controlli etilometrici effettuati durante i fine settimana, per quanto impopolari, sono indispensabili per garantire ai cittadini la sicurezza stradale arginando situazioni limite causate da persone irresponsabili e incuranti di come le proprie azioni possano anche ripercuotersi sugli altri. Un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e della Stradale che sono intervenuti in un’operazione ad alto rischio questa notte”.