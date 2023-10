Finisce fuori strada con l’auto a forte Quezzi, 31enne soccorso e portato al San Martino

Genova. Per cause ancora da accertare è finito fuori strada, finendo in alcune fasce, con la sua Toyota Yaris.

Per fortuna se l’è cavata con un trauma facciale e qualche contusione anche se per precauzione, vista la dinamica, è stato trasportato in elicottero al San Martino di Genova.

E’ la disavventura accaduta oggi a un ragazzo genovese di 31 anni nella zona di Forte Quezzi. Sul posto Soccorso alpino, vigili del fuoco e pubblica assistenza di San Fruttuoso.

L’uomo, rimasto cosciente, è stato stabilizzato e sistemato su barella. Quindi è arrivato l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco che ha recuperato l’infortunato trasportandolo al pronto soccorso del San Martino di Genova.