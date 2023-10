Fingono di essere interessati ad una visita oculistica per svuotare la cassa: coppia di 30enni in manette

Genova. Una coppia 30enne italiana, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stata arrestata dai carabinieri di Genova.per furto aggravato in concorso.

La scorsa sera – secondo quanto raccontato dai carabinieri – i due, entrati all’interno di un esercizio commerciale situato in via XX Settembre, hanno finto di essere interessati ad effettuare una visita oculistica per poi acquistare un paio di occhiali ma, in un momento di distrazione del commesso, aprivano repentinamente il registratore di cassa impossessandosi del denaro custodito all’interno.

Si sono poi allontanati repentinamente ma, a seguito di richiesta di intervento effettuata sul numero di emergenza 112, una pattuglia del Radiomobile li ha individuati dopo pochi minuti nelle vie limitrofe procedendo a bloccarli ed arrestarli.