Fingono di chiedere l’elemosina a una pensionata e poi la rapinano: arrestati

Genova. Hanno avvicinato una pensionata mentre rincasava con la scusa di chiederle pochi spiccioli, poi all’improvviso uno dei due l’ha afferrata per trattenerla mentre il complice le ha strappato la borsetta e la catenina d’oro che portava al collo. E’ successo a Begato in Valpolcevera.

I due subito dopo sono fuggiti salendo su un autobus di passaggio. La vittima, che fortunatamente non aveva subito lesioni, ha chiamato subito il 112 e la centrale operativa ha allertato le pattuglie in zona e due di esse hanno raggiunto in pochi minuti il bus sul quale erano ancora presenti gli autori del reato, ancora in possesso della refurtiva descritta dalla signora.

I due rapinatori, due cittadini marocchini di 24 e 36 anni, sono stati arrestati. Fondamentale si è rivelata la tempestività della telefonata al 112 da parte della vittima della rapina.