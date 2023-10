“Fin troppo pazienti, salviamo la sanità pubblica”, il convegno nazionale dell’Alleanza Verdi Sinistra a Genova

Genova. Lunedì prossimo 30 Ottobre 2023 a Genova convegno promosso dall’Alleanza Verdi Sinistra e dal Fronte Comune Ligure – Insieme per la sanità pubblica ” Fin troppo pazienti, salviamo la sanità pubblica” con il prof. Nino Cartabellotta, la senatrice Ilaria Cucchi, il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, la segretaria genovese di Sinistra Italiana Simona Cosso e il segretario nazionale di SI Nicola Fratoianni.

A partire dalle 17.30 presso il Circolo Ricreativo CAP, in via Albertazzi 3R del capoluogo ligure.

“La sanità pubblica del nostro Paese è sempre più vicina al punto di non ritorno. Ce lo ricorda la vita di tutti i giorni, sia come pazienti che come lavoratori e lavoratrici della sanità. Ce lo ricordano le inchieste giornalistiche che raccontano lo stato in cui versano ospedali e servizi territoriali. Ce lo ricordano fondazioni e istituti di ricerca, che da tempo lanciano allarmi inascoltati Per non parlare della spesa sanitaria in rapporto al Pil, che prevede di sprofondare ai minimi storici nei prossimi anni.È ora quindi di fare ancora più forza alla nostra voce e pretendere dalla politica risposte serie, reali. Per restituire dignità, sicurezza e fiducia nella nostra sanità pubblica, tanto in chi ci lavora quanto in chi deve affidarvi la propria vita o quella di una persona cara”.