Festival della Scienza, il programma del 30 ottobre: tra gli ospiti Milano, Zoccoli, Lentini e Benzi

Genova. Prosegue domani, lunedì 30 ottobre, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventunesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Oltre ai 64 laboratori e alle 24 mostre, nel lunedì di Festival, 6 conferenze e 5 eventi speciali: Un nuovo Liceo Tecnologico per Genova (ore 10), Plastica sostenibile (ore 10.30), Generazione STEM Oriented (ore 10.30), Tra fiaba e geometria (ore 12.30) In-segnare a pensare (ore 15.30), Internetopoli (ore 15.30) La Groenlandia non era tutta verde (ore 17.30), Dalle Calende Greche al 30 febbraio (ore 18), Com’è profondo il mare (ore 18.30), Inclusione sociale e di genere nell’occupabilità giovanile (ore 18.30), Nove volte sette (ore 21).

IL PROGRAMMA DI CONFERENZE, EVENTI SPECIALI E SPETTACOLI

A Genova è in programma la costruzione di un liceo altamente tecnologico e digitale che diventerà un vero e proprio Distretto educativo dell’innovazione, in grado di attirare e accogliere ragazze e ragazzi che possano sperimentare una formazione fortemente incentrata sullo sviluppo delle nuove conoscenze e tecnologie. A discuterne al Festival, in un evento riservato a classi e docenti, lunedì mattina (ore 10, Auditorium del Galata Museo del Mare) sono l’economista e presidente di Alpim Carlo Castellano, l’ingegnere elettronico Roberto Vaccaro e l’esperto di sistemi scolastici ed ex preside di scuole superiori Ignazio Venzano nell’evento Un nuovo Liceo Tecnologico per Genova dell’Associazione Ligure Per I Minori.

Quest’anno sono divere le ricorrenze celebrate al Festival della Scienza, tra questi i 120 anni dalla nascita di Giulio Natta, il padre della chimica moderna. Al Festival della Scienza il suo ruolo, la sua eredità e le prospettive future della plastica, il materiale per cui vinse il premio Nobel, sono oggetto dell’incontro Plastica Sostenibile (ore 10.30, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale) a cura di LyondellBasell, in cui l’esperta di strategie di sostenibilità Diana D’Isanto, il direttore del Centro Ricerche Giulio Natta di Ferrara di LyondellBasell Antonio Mazzucco e la ricercatrice Paola Stagnaro, con la moderazione dello scrittore e divulgatore scientifico Silvano Fuso, parlano della sostenibilità dell’economia circolare della “plastica che nasce dalla plastica”.

Di gender gap nelle materie Stem parlano la fisica e content creator Virginia Benzi, la dottoranda in Health Data Science e Statistical Learning all’Università di Pavia Maura Coniglione, la co-founder di La Piazza Group e ideatrice di GenerazioneSTEM Alessandra Cravetto e l’architetto navale Daniele Martinico nell’evento riservato alle scuole Generazione STEM Oriented (10.30, Piccolo Teatro di Palazzo Ducale) a cura di La Piazza Group – progetto Generazione Stem. Nell’ambito della collaborazione con Orientamenti il webinar Tra fiaba e geometria (ore 12.30), in cui la critica letteraria Eloisa Morra, attraverso materiali e lettere inedite, ricostruisce il rapporto tra Toti Scialoja, esponente di spicco dell’espressionismo astratto e scenografo teatrale, e Italo Calvino.

La philosophy for children/community e le pratiche di filosofia in ambito scolastico sono al centro dell’incontro dedicato ai docenti In-segnare a pensare (ore 15.30, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale). Protagonisti dell’incontro la filosofa e docente di filosofia morale dell’Università di Genova Maria Silvia Vaccarezza, gli insegnanti Francesco Pellettieri, Giovanna Palmero e Marta Tortorolo e il filosofo Pierpaolo Casarin, con la moderazione della filosofa Silvia Bevilacqua. Sempre riservato ai docenti è l’evento speciale Internetopoli (ore 15.30, Auditorium del Galata Museo del Mare), a cura di Ludoteca del Registro.it e Cnr. L’incontro si concentra sull’orientamento e sulla sicurezza del mondo del web per i più piccoli mostrando l’omonima applicazione dedicata ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado per imparare a orientarsi in rete.

Si torna a parlare al pubblico generico con il geofisico specializzato in climatologia Gianluca Lentini nell’incontro La Groenlandia non era tutta verde (ore 17.30, Area Archeologica dei Giardini Luzzati). Partendo da leggende e saghe nordiche accompagna il pubblico del Festival in un vero e proprio viaggio all’esplorazione del cambiamento climatico. La matematica applicata alla vita di tutti i giorni è al centro di Dalle Calende Greche al 30 Febbraio (ore 18, Auditorium del Galata Museo del Mare), coi Rudi Mathematici Rodolfo Clerico e Piero Fabbri a far scoprire la difficile arte di armonizzare i giorni, figli della rotazione della Terra, con gli anni scanditi dalla rivoluzione attorno al Sole. Le profondità del mare sono invece al centro della lectio magistralis sul “lato oscuro” del Mediterraneo Com’è profondo il mare (ore 18.30, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale) di Roberto Danovaro, uno dei più influenti scienziati per gli studi di mari e oceani, moderata dall’ingegnere ambientale esperto di effetti del cambiamento climatico Roberto Mezzalama.

Nuovamente sulla piattaforma di Orientamenti è in programma il webinar Inclusione sociale e di genere nell’occupabilità giovanile (ore 18.30), con Patrizio Bertuccelli, project officer del progetto Youth Leaders for a Sustainable Future, e Alice Menegatti, referente Labor Market Assessment, entrambi di Save the Children Italia. L’evento offre gli strumenti per orientarsi all’interno della terminologia legata all’inclusione sociale e di genere e all’intersezionalità. A chiudere la giornata nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto Nazione di Fisica Nucleare e Michela Milano, esperta di Intelligenza Artificiale, si esprimono sul tema svelando le straordinarie prospettive ma anche le criticità dei nuovi dispositivi di supercalcolo nella conferenza spettacolo Nove volte sette (ore 21), accompagnati dalle performance della ballerina e attrice Bianca Mastromonaco, dal pianista Umberto Petrin e dallo studio di design multidisciplinare Limiteazero.

Fino a domenica 5 novembre 2023 35 luoghi di Genova ospitano il ricco programma del Festival della Scienza, composto nel dettaglio da 97 conferenze, 86 laboratori, 26 mostre, 3 spettacoli, 27 eventi speciali. In 11 giorni, la manifestazione coinvolge 300 scienziati e personalità illustri italiani e stranieri e quasi 350 tra enti, associazioni, aziende e editori che hanno partecipato alla composizione del programma. A legare tutti gli eventi del Festival la parola chiave della ventunesima edizione Impronte.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito www.festivalscienza.it, da cui è possibile anche scaricare il pdf del catalogo. Attivo il call center gratuito del Festival al numero 010 8934340, per informazioni e prenotazioni. L’acquisto dei biglietti si può effettuare sul sito del Festival (senza necessità di ritiro in biglietteria) e all’Infopoint allestito nel cortile interno di Palazzo Ducale, in cui gli animatori possono fornire anche consigli sulle attività da seguire nel corso della giornata. Maggiori informazioni sui biglietti su https://www.festivalscienza.it/info-utili.