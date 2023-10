Festival della Scienza, giovedì il via con Marco Paolini e Michelangelo Pistoletto: 30mila studenti prenotati

Genova. Il programma del Festival della Scienza, da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre a Genova, propone 250 eventi per un pubblico di ogni età e per le scuole dedicati al tema Impronte, con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità.

L’inaugurazione ufficiale sarà giovedì alle 17 a Palazzo Ducale, seguita alle 18 dalla lectio magistralis del celebre artista Michelangelo Pistoletto dal titolo “La formula della creazione”. Alle 21 sarà il turno dell’autore teatrale Marco Paolini, con il monologo “Cantiere fabbrica del mondo”.

Oggi a palazzo Tursi la conferenza stampa di presentazione della 21esima edizione , oltre al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e all’assessore ai Giocavi Francesca Corso, c’erano il presidente Marco Pallavicini, il presidente del consiglio scientifico Alberto Diaspro e la direttrice Fulvia Mangili.

A poche ore dall’inizio della manifestazione già alcuni dati significativi: 100mila le prenotazioni e 30mila gli studenti di 1200 classi in arrivo non solo da Genova e la Liguria ma da altre nove regioni italiane.

I numeri del festival:

239 eventi, 97 conferenze, 86 laboratori, 26 mostre, 3 spettacoli, 27 eventi speciali, 300 scienziati e personalità illustri italiani e stranieri, oltre 580 giovani coinvolti tra animatori e studenti del progetto OrientaScienza, 350 enti, associazioni e aziende coinvolti nel programma, 35 location, 45 extra festival. Tutto il programma sul sito festivalscienza.it.

Tra le novità la mostra organizzata dal Cnr in occasione della celebrazione dei suoi 100 anni: “Antropocene. La terra a ferro e fuoco” mentre la piazza delle Feste al Porto Antico resterà il cuore dei laboratori per bambini e ragazzi. Il focus sulle tecnologie sarà alle applicazioni dell’intelligenza artificiale e della robotica, con risvolti anche etici che il Festival svilupperà con il consueto rigore scientifico.

Nell’ambito di Genova Capitale del libro 2023, nell’ampio palinsesto delle conferenze e degli spettacoli, troverà spazio un progetto dedicato al valore della lettura come strumento di divulgazione della scienza.

I protagonisti

Brian Cox fisico delle particelle e noto divulgatore scientifico della Bbc, Thomas Hertog, cosmologo,tra i più stretti collaboratori di Stephen Hawking, la fisica Betti Hartmann e l’astrofisica Aneta Wojnar, ed Elisabetta Boaretto, scienziata italo/israeliana attiva nell’ambito dell’archeologia. Di impronta genetica, parla Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nell’incontro Le impronte del signor Neanderthal, con il medico e immunologo Marco Gattorno . Ci saranno poi Michela Matteoli, neuroscienziata e coordinatrice del Neuro Center dell’ospedale universitario milanese Humanitas, Robert Stickgold e Antonio Zadra, neuroscienziati fra i più noti specialisti mondiali dell’argomento. L’impronta ecologica sarà affrontata dall’ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed ex presidente dell’Istat Enrico Giovannini, dal filosofo ed esperto di bioetica Luca Savarino e l’epidemiologo Paolo Vineis. Dalle foreste alle grandi profondità marine: ne parla nella sua lectio magistralis Com’è profondo. Il tema Intelligenza Artificiale discuteranno Angel Canal, biologo specializzato in neuroscienze computazionali e Marco Hernández, fisico, esperto di algoritmi di IA. Non mancano al Festival personaggi ben noti ai navigatori della rete come Beatrice Mautino, autrice e voce del podcast “Ci vuole una scienza”.

Curiosità: quest’anno il disegno che rappresenta il Festival della Scienza è stato realizzato da un’artista ligure, Elena Di Capita (rielaborata da Gaetano Cassini di Studiofluo). Si tratta di un’opera realizzata con la tecnica giapponese del gyotaku, da gyo, “pesce” e taku, che significa “imprimere sulla pietra”, un metodo tradizionale giapponese di stampa dei pesci, diffuso fin dalla metà del 1800. Simboleggia il tema della 21esima edizione: Impronte.