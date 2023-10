Festini con escort e cocaina, il vicepresidente della Regione Piana sarà sentito dal procuratore Piacente

Genova. Sarà sentito direttamente dal procuratore capo di Genova, Nicola Piacente, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana.

Oggi, tramite il suo avvocato Maurizio Barabino, come preannunciato in parte già nei giorni scorsi, ha presentato istanza in procura per essere sentito nell’ambito dell’inchiesta sui party con escort e cocaina organizzati dall’architetto Alessandro Cristilli e dall’imprenditore Christian Rosolani, indagati e arrestati nei giorni scorsi.

Piana non è indagato ma il suo nome è finito nelle carte dell’inchiesta perché, secondo quanto emerso da alcune intercettazioni, potrebbe aver partecipato a una festa nella notte del primo marzo 2022.

A indicarlo è stata una delle ragazze, già arrestata nei mesi scorsi per estorsione nei confronti di alcuni clienti e altre escort.

Piana non sarà sentito dagli investigatori – non si tratta di un interrogatorio – ma dal procuratore capo in persona, Nicola Piacente. Si tratta tecnicamente di una Sit, sommaria informazione testimoniale.

Sarà anche un momento di chiarimento visto che il politico leghista aveva affermato che avrebbe “gradito essere stato sentito dai pm prima di trovare il suo nome” sulle carte attraverso i media.

Il vicepresidente, subito dopo la notizia dell’inchiesta, aveva convocato una conferenza stampa fornendo una sorta di alibi per ribadire che non solo non conosceva le persone coinvolte nell’inchiesta ma che la sera del 1 marzo era a casa e stava svolgendo una riunione in call.