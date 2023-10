Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il programma per sabato 4 novembre a Sestri Levante

Sestri Levante. L’amministrazione comunale si prepara a celebrare la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell’Unità Nazionale e per il prossimo sabato 4 novembre ha organizzato una cerimonia celebrativa a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

Alle 9:30 è in programma la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di Sant’Antonio. A seguire si terrà un corteo fino al Monumento ai Caduti in Piazza della Repubblica dove avverrà la lettura del Bollettino della Vittoria e i rappresentanti delle istituzioni depositeranno una corona di alloro.

La cerimonia sarà accompagnata da brani eseguiti dalla Società Filarmonica di Sestri Levante. Alla commemorazione parteciperanno le autorità civili, militari e religiose, insieme alle rappresentanze delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche.

“L’Anniversario della Vittoria è una festa che ha attraversato decenni di storia italiana contemporanea. Istituita nel 1919 per celebrare la vittoria italiana nella Grande Guerra, per ricordare i caduti di tutte le guerre e celebrare le Forze Armate, la festa del 4 novembre è una ricorrenza importante a cui quest’anno partecipo indossando il tricolore, simbolo della nostra Italia repubblicana – sottolinea il primo cittadino di Sestri Levante Francesco Solinas – In questo giorno dell’Unità Nazionale rendiamo anche onore alle nostre Forze Armate che, con la loro dedizione ed il loro contributo, hanno consentito all’Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico. Questa giornata sarù un’occasione per riflettere sulla nostra storia, sulla volontà di indipendenza e libertà che ha sempre mosso gli italiani nel tempo portandoli alla conquista dell’unità, della democrazia e della pace, oggi più che mai preziosi privilegi. La cerimonia a cui ci apprestiamo, non altisonante, ma densa di significato, sarà occasione privilegiata per volgere il nostro pensiero e ringraziamento anche a tutti i militari in servizio nel nostro paese e all’estero”.