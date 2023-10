Festa della partecipazione, oggi in tutta la Liguria Cisl in piazza per i diritti dei lavoratori

Liguria. Oggi in tutte le piazze della Liguria si è svolta la Festa della Partecipazione promossa dalla CISL per continuare a promuovere la sottoscrizione di una proposta di legge per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita e ai profitti delle aziende.

L’iniziativa si è svolta nelle piazze di Genova, Chiavari, La Spezia, Savona e Ventimiglia.

“Grazie all’impegno delle nostre Federazioni di categoria e delle Cisl territoriali stiamo raccogliendo migliaia di firme che presenteremo al Parlamento per una legge che migliorerà le condizioni di vita delle persone al lavoro e contribuirà ad alzare i salari”, spiega Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria.

Sarà possibile aderire all’iniziativa ancora fino alla fine del mese di ottobre, per firmare la proposta di legge è possibile contattare tutte le sedi e gli uffici della Cisl presenti in Liguria.