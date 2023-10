Famiglia con tre figli sfrattata dalla casa in vendita, la madre: “Ho paura, lunedì ci sbattono fuori”

Genova. “Ci hanno detto che lunedì mattina verranno e ci butteranno fuori di casa, che se necessario forzeranno la serratura e faranno anche intervenire la polizia, tutti i nostri beni saranno destinati a discarica, ma noi abbiamo tre figli e non sappiamo dove andare perché pur potendo pagare un affitto non riusciamo a ottenere un contratto”.

E’ disperata Bianca, giovane mamma di tre bambini di Viola, Diego e Nadia, 11, 7 e 3 anni. I nomi sono tutti di fantasia. La loro storia, purtroppo, no. “Ho paura” dice, mostrando l’ingiunzione di sfratto esecutivo consegnata qualche giorno fa dalla società Sovemo, istituto di vendite giudiziarie del tribunale di Genova.

Il 9 ottobre alle 9 in punto un incaricato suonerà al campanello di un vicolo nel centro storico di Genova, dove Bianca vive da tanti anni con il marito. E’ la casa di una famiglia con tre bambini e due cani. Oggetti e colori vivaci ovunque. Giocattoli e stoviglie. Libri e piante. La coppia aveva acquistato quell’abitazione con un mutuo ma con la crisi scoppiata dopo la pandemia, racconta, non sono riusciti più a pagare le rate. “Tasso variabile, pensavamo fosse la cosa migliore ma non era così, inoltre abbiamo dovuto spendere molti soldi per rientrare dall’Ecuador, dove eravamo bloccati a causa del Covid”.

Da quel tempo hanno cercato di resistere, anche se in una condizione di morosità nei confronti dell’istituto di credito, fino a quando l’appartamento è stato venduto con un’asta giudiziaria.

“E’ successo un mese fa – racconta la donna – siamo stati avvertiti della vendita e abbiamo provato da subito a cercare un appartamento in affitto ma non abbiamo trovato nessuno che ci facesse un contratto, ci dicono che il motivo è che solo mio marito ha un contratto a tempo indeterminato e invece servono due contratti stabili, ma io penso che sia soltanto perché sentono che siamo sudamericani e perché abbiamo tre bambini con noi”. Entrambi i genitori sono regolari in Italia, il marito ha la cittadinanza italiana. I figli sono italiani.

Bianca, che ha lasciato gli studi all’università di Infermieristica per lavorare a sua volta e contribuire a mantenere la famiglia, dice di essersi rivolta a chiunque: “Ho cercato ovunque, non so cosa fare, io non ho nessun familiare che ci possa dare una mano essendo straniera, vorrei soltanto trovare una casa”. La famiglia ha provato a chiedere aiuto al Comune ma l’accesso alle liste d’attesa per le abitazioni Erp è praticamente impossibile: “Mi hanno detto che forse con un figlio disabile sarei riuscita…”. Bianca ha chiesto anche ad alcuni enti religiosi: “Ma non chiediamo carità, chiediamo di poter pagare e avere una casa in affitto”.

La storia di Bianca non è un caso isolato. Il fenomeno degli sfratti è in netto aumento, come dimostrano i dati del ministero dell’Interno. In provincia di Genova sono stati 783 i provvedimenti emessi nel 2022, il 14,24% in meno rispetto all’anno precedente, ma ad essere aumentate a dismisura sono state le richieste di esecuzione (2.471, in aumento del 292,22%) e le esecuzioni forzose (747, cioè l’80% in più).

A livello regionale sono stati registrati 2.315 provvedimenti (dato in linea con quello del 2021) e soprattutto 4.760 richieste di esecuzione (146,6% in più) e 1.415 esecuzioni con ufficiale giudiziario (65,69% in più). La maggior parte dei provvedimenti, circa il 90%, scaturisce dalla morosità dei locatari, la parte restante è per cessazione del contratto di locazione.

“La crisi morde e crescono le disuguaglianze – denuncia proprio oggi Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell’Unione Inquilini, invocando una “forte mobilitazione” sul tema -. Ripetiamo un dato che sembra non essere stato compreso: dal 2023 non ci sono neanche più i fondi del fondo sociali affitti e per la morosità incolpevole, azzerati dal governo nella scorsa legge di bilancio, questione che si somma all’abbattimento del reddito di cittadinanza, che prevedeva un contributo per l’affitto fino a 280 euro al mese. Parlavamo negli anni scorsi di una bomba ad orologeria gettata nel ventre profondo della sofferenza sociale delle città. Ora siamo giunti al countdown. Il governo Meloni per quanto ancora vuole ignorare questa situazione? È chiaro che governo e maggioranza si apprestano a un nuovo voltafaccia”.