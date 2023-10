Falso medico all’ospedale privatizzato, Garibaldi (Pd) chiede le dimissioni di Gratarola: “Regione inerme”

Liguria. Dimissioni dell’assessore Gratarola, le chiederà domani durante il consiglio regionale il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi, a cui non è piaciuto il comportamento dell’assessore sulla vicenda del falso medico a Bordighera.

“Una notizia talmente assurda da risultare inconcepibile, per la sua gravità” commenta il dem che ricorda il caso: “Nel polo ospedaliero di Bordighera – concesso in gestione ai privati dal primo gennaio, che ora lavorano ‘in affiancamento’ alla ASL 1 – operava, all’interno di una cooperativa di medici ‘a gettoni’ un falso medico, neppure laureato, ma che ha potuto muoversi e lavorare in maniera indisturbata sia nel reparto di Medicina che nel punto di Primo intervento, arrivando a diagnosticare tumori a pazienti che avevano appena terminato un difficile percorso di cura. Una vicenda per cui mi stupisco non siano ancora arrivati gli Ispettori del Ministero della Salute. Ma una vicenda di una gravità tale da non poter essere liquidata con un vergognoso gioco allo scaricabarile tra Regione, ASL, cooperativa dei medici e gestore del polo ospedaliero”.

“L’assessore alla sanità – prosegue Garibaldi – già non pago della pessima figura della scorsa settimana a Report, ha commentato la vicenda con parole di una sufficienza e di una insipienza insostenibile: ‘meno male che ha visitato pochi pazienti..’ . Come se ci possa essere una soglia di tolleranza, un danno sopportabile, per chi esercita impunemente una professione, perché chi dovrebbe controllare non l’ha fatto”.

“Sono dichiarazioni inaccettabili, da parte di chi ha scelto di privatizzare quel polo ospedaliero (il primo in cui il punto di primo intervento sarà a gestione privata in Liguria) e che di fronte ad una vicenda del genere non fa altro che allargare le braccia e minimizzare, senza intervenire, né prima, né dopo. Per questo l’assessore Gratarola deve dimettersi e glielo chiederemo ufficialmente già nella seduta di domani (martedì 24 ottobre)”, annuncia in conclusione il consigliere regionale.