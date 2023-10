Fa razzia di pc portatili sul treno in transito a Genova: arrestato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 38enne per il reato di furto aggravato. A seguito di una nota di furto a bordo treno, diramata dalla sala operativa, il cui autore era stato visto scendere alla stazione Principe, una pattuglia si è recata nei pressi dello scalo. All’altezza di Via Gramsci gli agenti hanno notato il 38enne, già conosciuto per reati predatori a bordo treno, camminare a passo spedito con due zaini porta-computer a tracolla.

Portato in Questura e sottoposto a perquisizione si è appurato che all’interno degli zaini vi erano due computer portatili che risultavano appartenere a due persone che, contattate telefonicamente, dichiaravano di trovarsi sul treno e di aver subito il furto del proprio pc. mentre il convoglio transitava da Genova.

Le immagini di sorveglianza fornite dal Compartimento Polfer hanno confermato il racconto dei due viaggiatori mettendo in luce il modus operandi del 38 enne: una volta compiuto il furto sui vagoni, l’uomo scende dal treno e tramite il sottopasso di Principe esce alla stazione della metropolitana per dileguarsi in via Gramsci.