Ex Ilva, si prepara la manifestazione a Roma: giovedì mattina assemblea davanti alla fabbrica

Genova. Si prepara la mobilitazione a Roma per i lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva d’Italia, compreso quello di Cornigliano. Giovedì 12 ottobre, alla vigilia della partenza, si terrà un’assemblea retribuita dalle 8.30 alle 9.30 nel piazzale fuori dalla portineria. Nel frattempo la Rsu insieme ale segreterie di Fim, Fiom e Uilm sta organizzando i bus per la manifestazione che si svolgerà sotto Palazzo Chigi.

“Abbiamo deciso di generalizzare la lotta e lo sciopero per respingere l’atteggiamento della società e chiedere investimenti subito e interrompere la cassa integrazione – scrivono le Rsu di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria in un volantino -. La situazione negli stabilimenti di tutto il gruppo è diventata insostenibile, quasi quotidianamente segnaliamo alle autorità competenti e alla direzione i problemi dovuti alla mancanza di manutenzione sugli impianti. Non può continuare così”.

Pochi giorni fa i sindacati lanciavano l’allarme sul guasto della gru DT4 da cui dipende gran parte del funzionamento della fabbrica, avvertimento rimasto finora senza risposta. “Le relazioni con l’ufficio del personale sono praticamente inesistenti – proseguono i delegati -. Attendiamo risposte che non arrivano e allo stesso tempo ci viene comunicata la presenza di un nuovo capo del personale che non abbiamo mai incontrato. Una situazione di stallo non più sopportabile”.

La vicenda ex Ilva oggi è stata nuovamente al centro dell’agenda politica. Il Consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Fabio Ceraudo del M5s che impegna il sindaco Marco Bucci “ad attivarsi presso il Governo affinché intervenga con azioni forti ed incisive nelle vertenze di Acciaierie d’Italia, Ansaldo Energia e Piaggio Aerospace, atte a salvaguardare lo sviluppo economico della nostra città e preservare l’occupazione di tutti quei lavoratori che ormai da tempo vivono con l’incertezza del futuro”.

Il consigliere regionale Armando Sanna (Pd) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali azioni stia portando avanti, anche nei confronti del Governo, per ovviare alle criticità dell’impianto e per un pronto rilancio dello stabilimento siderurgico ex Ilva. L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha ribadito l’importanza del problema e ha assicurato che la Regione è presente in tutti i tavoli competenti nei quali ha ribadito la necessità di una soluzione che – ha precisato – non è facile conseguire per una serie di clausole e anche per complicazioni a livello europeo. Benveduti ha assicurato che la giunta difenderà questa produzione nella convinzione che lo stabilimento di Genova rappresenti una ricchezza e che continuerà a farsi parte attiva con istituzioni e sindacati pur nella consapevolezza che la Regione ha una posizione intermedia e non decisionale”.